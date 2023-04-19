spot_img
Среда, 19 апреля, 2023
7info

Девушка занялась сексом с 10-летним племянником, спасаясь от шантажа

На главнуюНовости мира

В Омской области возбуждено уголовное дело на местную жительницу, которую подозревают в принуждении к сексу 10-летнего племянника. Об этом, ссылаясь на региональное следственное управление СК РФ, сообщает РИА новости.

По версии следствия, инцидент случился летом 2021 года, когда жительнице Усть-Ишимского района было 18 лет. Сейчас девушке 20 лет, она находится под домашним арестом.

Уголовное дело возбуждено по статье о сексуальном насилии в отношении ребёнка, которому не исполнилось 14 лет. Максимальное наказание — 20 лет колонии.

Источник в силовых структурах уточнил РИА Новости, что девушка занялась сексом с племянником не по своей воле. Ранее она познакомилась в соцсетях с иностранцем, с которым вела интимную переписку. Знакомый начал шантажировать девушку рассылкой её интимных фотографий. Она «согласилась на его требование снять на видео секс с ребенком», отметил источник.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации