Девушка занялась сексом с 10-летним племянником, спасаясь от шантажа

В Омской области возбуждено уголовное дело на местную жительницу, которую подозревают в принуждении к сексу 10-летнего племянника. Об этом, ссылаясь на региональное следственное управление СК РФ, сообщает РИА новости.

По версии следствия, инцидент случился летом 2021 года, когда жительнице Усть-Ишимского района было 18 лет. Сейчас девушке 20 лет, она находится под домашним арестом.

Уголовное дело возбуждено по статье о сексуальном насилии в отношении ребёнка, которому не исполнилось 14 лет. Максимальное наказание — 20 лет колонии.

Источник в силовых структурах уточнил РИА Новости, что девушка занялась сексом с племянником не по своей воле. Ранее она познакомилась в соцсетях с иностранцем, с которым вела интимную переписку. Знакомый начал шантажировать девушку рассылкой её интимных фотографий. Она «согласилась на его требование снять на видео секс с ребенком», отметил источник.