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Четверг, 4 ноября, 2021
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Девушка российского спортсмена MMA Артура Кулинского обвинила его в избиении

Александр Ильин

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Девушка известного бойца MMA Артура Кулинского обратилась с заявлением в полицию об избиении. Об этом сообщает Telegram-канал “112”.

По словам девушки, она неоднократно подвергалась побоям со стороны молодого человека. В последний раз он сломал ей руку. 

Когда девушка сообщила спортсмену о желании расстаться, он подкараулил её у дома и избил. Свидетелями нападения стали случайные прохожие. 

Как пишет РЕН ТВ, пострадавшая не намерена прощать Кулинского и решила общаться с ним теперь только через суд.

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