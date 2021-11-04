Девушка российского спортсмена MMA Артура Кулинского обвинила его в избиении

Девушка известного бойца MMA Артура Кулинского обратилась с заявлением в полицию об избиении. Об этом сообщает Telegram-канал “112”.

По словам девушки, она неоднократно подвергалась побоям со стороны молодого человека. В последний раз он сломал ей руку.

Когда девушка сообщила спортсмену о желании расстаться, он подкараулил её у дома и избил. Свидетелями нападения стали случайные прохожие.

Как пишет РЕН ТВ, пострадавшая не намерена прощать Кулинского и решила общаться с ним теперь только через суд.