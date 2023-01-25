Среда, 25 января, 2023
Татьяна Проводина

Девочку-подростка из Шацка, получившую травму позвоночника, доставили в Рязань вертолётом санавиации

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Источник: Издательство "Пресса"

14-летнюю жительницу Шацка с травмой позвоночника доставили в Рязань вертолётом санавиации. По словам пострадавшей, инцидент произошёл во время катания на ватрушке, – пишет издательство «Пресса».

Пациентку привезли в Шацкую межрайонную больницу в воскресенье. Главврач учреждения Марина Колчева сообщила, что состояние подростка оценивали шацкие врачи с коллегами Рязанской области.

После стабилизации состояния пациентки 23 января её доставили вертолётом в Рязань. Это был первый вылет санавиации из Шацка в 2023 году. Посадку и взлёт воздушное судно совершило на стадионе в селе Чёрная Слобода. В настоящее время пострадавшая находится в Областной детской клинической больнице.

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