Суббота, 14 декабря, 2024
На главнуюПриметы, астрология, магия, эзотерика

«Девятый» год многое покажет: ливанский экстрасенс рассказал, каким будет 2025-й

Дата публикации

Валерия Мединская

Ливанский нумеролог Бруна предсказывает начало девятилетнего периода духовного развития в 2025 году, в котором главными принципами станут единство, честность и любвь. События 2024 года рассматриваются как необходимые для кармического баланса и создания прочной основы для будущего. А что ждёт нас в 2025-м году, предсказывает провидец. Его слова приводит издание theDay.

2025 год, как год девятки, означает энергетический переход от индивидуализма к коллективизму. Испытания предыдущих лет научили людей делиться энергией и управлять эмоциями. А теперь, по словам Бруны, настало время применить полученные уроки. Число 9, символизирующее сострадание и самоотверженность, обещает значительные изменения во всех сферах жизни.

Вместе с тем Бруна предупреждает об опасности слепого доверия к тем, кто претендует на обладание абсолютной истиной. Только внутренняя интуиция способна дать ответы на самые важные вопросы. Взаимодействие с другими людьми должно основываться на взаимном уважении и понимании общей человеческой природы.

Год девятки, по мнению нумеролога, покажет влияние прошлого на настоящее и поможет определить будущее. Необходимо осознать и принять последствия прошлых поступков и освободиться от эмоционального груза. Если ощущается застой, следует проанализировать события 2024 года, пережить их заново, обратив внимание на подавленные эмоции, которые препятствуют движению вперёд.

Новости рубрики
Приметы, астрология, магия, эзотерика

Ретроградный Марс сулит мощные трансформации четырём знакам до 23 февраля

Ретроградный Марс, перешедший в знак Льва 6 декабря 2024 года и вступающий в знак...
Приметы, астрология, магия, эзотерика

Венера перешла в знак Водолея до конца года: наступает период свободной любви

В отношениях захочется лёгкости, дружбы, юношеской романтики...
Приметы, астрология, магия, эзотерика

Энергетика даты 12.12: как провести этот день правильно

Календарь редко радует нас необычными сочетаниями чисел, которые привлекают внимание любителей эзотерики и нумерологии. Однако 12 декабря 2024 года выделяется.