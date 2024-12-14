Ливанский нумеролог Бруна предсказывает начало девятилетнего периода духовного развития в 2025 году, в котором главными принципами станут единство, честность и любвь. События 2024 года рассматриваются как необходимые для кармического баланса и создания прочной основы для будущего. А что ждёт нас в 2025-м году, предсказывает провидец. Его слова приводит издание theDay.

2025 год, как год девятки, означает энергетический переход от индивидуализма к коллективизму. Испытания предыдущих лет научили людей делиться энергией и управлять эмоциями. А теперь, по словам Бруны, настало время применить полученные уроки. Число 9, символизирующее сострадание и самоотверженность, обещает значительные изменения во всех сферах жизни.

Вместе с тем Бруна предупреждает об опасности слепого доверия к тем, кто претендует на обладание абсолютной истиной. Только внутренняя интуиция способна дать ответы на самые важные вопросы. Взаимодействие с другими людьми должно основываться на взаимном уважении и понимании общей человеческой природы.

Год девятки, по мнению нумеролога, покажет влияние прошлого на настоящее и поможет определить будущее. Необходимо осознать и принять последствия прошлых поступков и освободиться от эмоционального груза. Если ощущается застой, следует проанализировать события 2024 года, пережить их заново, обратив внимание на подавленные эмоции, которые препятствуют движению вперёд.