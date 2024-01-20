Проблемный детский сад в селе Захарово достроят и введут в эксплуатацию в этом году, сообщил ВКонтакте вице-губернатор Рязанской области Артём Бранов.

В пятницу, 19 января, Бранов вместе с прокурором Рязанской области Дмитрием Коданёвым проинспектировал объект. В выездном совещании приняли участие министр строительного комплекса региона Дмитрий Василевский и представители районной администрации.

Средства на строительство детского сада на 115 мест в райцентре выделили по поручению губернатора Павла Малкова. Подрядчик с работой не справился, контракт со строителями расторгнут.

Вице-губернатор считает, что оценку произошедшему должны дать правоохранители.

Нового подрядчика определят по итогам конкурса.

— В этом году детский сад в Захарове будет достроен и введен в эксплуатацию, — написал Бранов ВКонтакте.