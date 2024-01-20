Проблемный детский сад в селе Захарово достроят и введут в эксплуатацию в этом году, сообщил ВКонтакте вице-губернатор Рязанской области Артём Бранов.
В пятницу, 19 января, Бранов вместе с прокурором Рязанской области Дмитрием Коданёвым проинспектировал объект. В выездном совещании приняли участие министр строительного комплекса региона Дмитрий Василевский и представители районной администрации.
Средства на строительство детского сада на 115 мест в райцентре выделили по поручению губернатора Павла Малкова. Подрядчик с работой не справился, контракт со строителями расторгнут.
Вице-губернатор считает, что оценку произошедшему должны дать правоохранители.
Нового подрядчика определят по итогам конкурса.