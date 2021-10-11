Детектив рассказала о «новостях» о поисках Елены Логуновой

Детектив Екатерина Шумякина, занимающаяся поисками пропавшей рязанки Елены Логуновой, прокомментировала рязанские новости.

Напомним, Шумякина в субботу, 9 октября, организовала в Рязани поиски с участием добровольцев. После этого она прочитала новости об этом и написала свои впечатления в инстаграме.

Вот что пишет Екатерина:

Узнала много интересного.

Содрала денег с мамы Лены. Устроила шоу. Дала какие-то дикие комментарии по детям. Пиарюсь.

Комментировать эти сообщения детектив отказалась.