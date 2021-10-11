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Понедельник, 11 октября, 2021
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Детектив рассказала о «новостях» о поисках Елены Логуновой

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Детектив рассказала о «новостях» о поисках Елены Логуновой

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Детектив Екатерина Шумякина, занимающаяся поисками пропавшей рязанки Елены Логуновой, прокомментировала рязанские новости.

Напомним, Шумякина в субботу, 9 октября, организовала в Рязани поиски с участием добровольцев. После этого она прочитала новости об этом и написала свои впечатления в инстаграме.

Вот что пишет Екатерина:

Узнала много интересного.

  1. Содрала денег с мамы Лены.
  2. Устроила шоу.
  3. Дала какие-то дикие комментарии по детям.
  4. Пиарюсь.

Комментировать эти сообщения детектив отказалась.

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