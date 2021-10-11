Детектив рассказала о «новостях» о поисках Елены Логуновой

Детектив Екатерина Шумякина, занимающаяся поисками пропавшей рязанки Елены Логуновой, прокомментировала рязанские новости.
Напомним, Шумякина в субботу, 9 октября, организовала в Рязани поиски с участием добровольцев. После этого она прочитала новости об этом и написала свои впечатления в инстаграме.
Вот что пишет Екатерина:
Узнала много интересного.
- Содрала денег с мамы Лены.
- Устроила шоу.
- Дала какие-то дикие комментарии по детям.
- Пиарюсь.
Комментировать эти сообщения детектив отказалась.