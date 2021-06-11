Десять человек пострадали в ДТП с маршруткой в Астраханской области

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Десять человек получили травмы при столкновении маршрутки и легковушки в Астраханской области. Об этом пишет ТАСС.

ДТП с участием пассажирской «Газели» произошло 11 июня около 07.30 рядом с селом Рассвет Наримановского района. В результате происшествия пострадали 10 человек. Шести пострадавшим потребовалась срочная госпитализация.

У госпитализированных людей выявлены переломы, ушибы и другие травмы. «Тяжёлых» пациентов среди них нет.

Дорога на месте ДТП не перекрыта, разлива топлива не произошло. Последствия серьёзного ДТП устраняют сотрудники МЧС.