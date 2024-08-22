Многие женщины не представляют жизни без макияжа, ведь он помогает им чувствовать себя увереннее и моложе. Однако, несмотря на распространенное мнение о безопасности современной косметики, врачи предупреждают о возможных рисках, особенно если косметика не подходит или используется неправильно.

По словам врача-дерматолога, косметолога и трихолога Татьяны Егоровой, для большинства женщин макияж не вреден, если он правильно подобран и соблюдается вечерняя гигиена. Важно тщательно смывать косметику, тонизировать кожу и наносить крем, чтобы избежать высыпаний и воспалений. Об этом специалист рассказала aif.ru.

Особенно вреден макияж для подростков. В этот период идет гормональное созревание, сопровождающееся активностью сальных желез и воспалениями на коже. Использование тональных кремов в таком возрасте может привести к закупорке пор и появлению комедонов. Подростки часто пытаются устранить эти проблемы самостоятельно, что может привести к инфицированию и образованию рубцов.

Также следует быть осторожными с пигментированными помадами, которые могут изменять естественный цвет губ, и учитывать, что химические вещества в косметике могут ускорить старение кожи. Для юных девушек лучше обходиться без макияжа, чтобы кожа могла «дышать».

Контактные дерматиты от использования туши, пудры и румян — еще один риск. Важно использовать только индивидуальные средства и следить за сроком годности косметики. Если в ответ на использование какого-то средства появляются высыпания или другие проблемы, это сигнал к тому, что косметика не подходит и ее нужно заменить.

Наконец, с осторожностью следует выбирать средства для умывания. Например, гидрофильные масла, популярные среди девушек, не всегда подходят, особенно для обладательниц жирной кожи, так как могут спровоцировать акне.