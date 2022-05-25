10.8 C
Рязань
Среда, 25 мая, 2022

Депутаты внесли изменения в законодательство о господдержке инвестиционной деятельности в Рязанской области

spot_img
7info
7info

Депутаты внесли изменения в законодательство о господдержке инвестиционной деятельности в Рязанской области

На заседании Рязанской областной Думы в среду, 25 мая, депутаты поддержали изменения в законодательство, направленные на стимулирование инвестиционной деятельности организаций региона.

Утвержденные поправки предполагают смягчение требований к инвесторам, претендующим на получение государственной поддержки. Так, со 150 до 100 млн. рублей снижен минимальный объем капитальных вложений в приоритетные инвестиционные проекты, под реализацию которых возможно предоставление земельных участков в аренду без проведения торгов. Это позволит повысить доступность региональных инструментов поддержки и даст возможность более широкому кругу юридических лиц воспользоваться преференциями.

Кроме того, теперь право на получение мер господдержки могут заявить и те инвесторы, которые имеют недоимку, задолженность по иным обязательным платежам, оспариваемую в установленном законодательством РФ порядке.

Депутаты внесли изменения в законодательство о господдержке инвестиционной деятельности в Рязанской области
Депутаты внесли изменения в законодательство о господдержке инвестиционной деятельности в Рязанской области

Также на сегодняшнем заседании были внесены изменения в региональный закон о поддержке молодых аграриев. 

Внесенные изменения учитывают случаи, когда сотрудник уволился, но в течение месяца трудоустроился, оставшись работать в агропромышленном комплексе. Благодаря поправкам право на ежемесячное пособие в таких ситуациях будет сохранено. Кроме того, увеличен предельный возраст получателей выплаты – теперь это молодые аграрии до 35 лет включительно.

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021. Телефон: 4 912 405043. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7