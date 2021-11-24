Депутаты Рязгордумы назвали приоритеты бюджета на 2022 год

На заседании комитета по ЖКХ и развитию городской инфраструктуры Рязанской гордумы депутаты рассмотрели проект бюджета в части профильных вопросов комитета. Об этом сообщила пресс-служба РГД.

Расходы на поддержку отраслей городского хозяйства в 2022 году превысят 2 млрд. рублей. Основным приоритетом в данной сфере является софинансирование участия города в реализации национальных проектов.

76,9 млн. рублей запланировано на ремонт, содержание, строительство и реконструкцию автомобильных дорог; 82,2 млн. рублей — на ямочный ремонт; 75,8 млн. — на повышение безопасности дорожного движения. На содержание и озеленение территории города предусмотрено 563,2 млн. рублей, на освещение — 103,6 млн. рублей.

На софинансирование ремонта дворовых территорий направят 10,5 млн. рублей, общественных пространств — 11,6 млн. рублей, местных инициатив — 7,5 млн. рублей.

Председатель комитета по ЖКХ и развитию городской инфраструктуры Александр Бурцев предложил предусмотреть 10 млн. рублей на установку детского игрового оборудования во дворах, предварительный перечень объектов сформирован по просьбам рязанцев. Вопрос выделения средств будет рассмотрен на заседании комитета по бюджету и налоговой политике.

Депутат Александр Чайка подчеркнул, что помимо детских площадок главные просьбы людей связаны с благоустройством дворов и освещением. Галина Трушина и Светлана Попова затронули проблему освещения микрорайонов Недостоево, Соколовки и поселка Мирный. Вопросы финансирования предложено подробно рассмотреть на комитете по бюджету и налоговой политике.

Депутат Елена Акимкина задала вопрос о приобретении дополнительной техники для уборки дорог и тротуаров от снега. По данным администрации города по итогам уточнения бюджета до конца года планируется приобрести один снегоуборщик («золотые ручки») и 6 тракторов для уборки тротуаров. Также депутаты обратили внимание на необходимость обновления дорожной разметки и обустройства искусственных неровностей на отремонтированных участках дорог вблизи образовательных учреждений.

На заседании комитета подвели итоги ремонта дорог, благоустройства общественных и дворовых территорий, реализации проектов местных инициатив. Депутаты интересовались организацией работы с недобросовестными подрядчиками и планами по объектам на будущий год.

Также члены комитета обсудили перечень поручений для КСП. План работы Контрольно-счетной палаты города Рязани будет рассмотрен на ближайшем заседании Рязанской городской Думы.