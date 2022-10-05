Депутаты Рязанской облдумы участвовали в парламентских слушаниях по проекту федерального бюджета

В Совете Федерации 3 октября прошли парламентские слушания по параметрам проекта федерального бюджета на следующий год и плановый период 2024 и 2025 годов.
Участие в слушаниях приняли руководители профильных министерств и ведомств, сенаторы, представители исполнительной и законодательной власти субъектов. От Рязанской областной думы на мероприятии присутствовали первый заместитель парламента региона Александр Шевырев и председатель комитета по бюджету и налогам Михаил Агапкин.
Председатель верхней палаты парламента, открывая слушания, сообщила, что в весеннюю сессию были подготовлены и направлены в правительство свыше 70 рекомендаций и предложений по формированию концепции федерального бюджета.
Спикер Совфеда подчеркнула, что бюджет должен быть сбалансированным, соответствовать стратегическим целям развития страны, обеспечивать рост экономической активности и развитие инфраструктуры в регионах.
По итогам слушаний Александр Шевырев отметил, что все рассмотренные аспекты обязательно будут учтены парламентариями в работе над проектом главного финансового документа Рязанской области.
Рязанский парламентарий особо отметил информацию о продолжении программы по ликвидации аварийного жилья. На федеральном уровне подготовлены законодательные изменения по участию в ней. Рязанская область должна вовремя подготовиться к этим изменениям, чтобы максимально привлечь средства на переселение граждан из ветхого и аварийного жилья, – подчеркнул Александр Шевырев.
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