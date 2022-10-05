Депутаты Рязанской облдумы участвовали в парламентских слушаниях по проекту федерального бюджета

В Совете Федерации 3 октября прошли парламентские слушания по параметрам проекта федерального бюджета на следующий год и плановый период 2024 и 2025 годов.

Участие в слушаниях приняли руководители профильных министерств и ведомств, сенаторы, представители исполнительной и законодательной власти субъектов. От Рязанской областной думы на мероприятии присутствовали первый заместитель парламента региона Александр Шевырев и председатель комитета по бюджету и налогам Михаил Агапкин.

Председатель верхней палаты парламента, открывая слушания, сообщила, что в весеннюю сессию были подготовлены и направлены в правительство свыше 70 рекомендаций и предложений по формированию концепции федерального бюджета.

Валентина Матвиенко: «Эти предложения были тщательно отработаны с регионами, носили очень конкретный, детальный характер. Большинство из них учтены в проекте главного финансового документа страны»

Спикер Совфеда подчеркнула, что бюджет должен быть сбалансированным, соответствовать стратегическим целям развития страны, обеспечивать рост экономической активности и развитие инфраструктуры в регионах.

Валентина Матвиенко: «Документ должен гарантировать выполнение всех социальных обязательств государства перед гражданами, включая индексацию пенсий, пособий, социальных выплат, минимального размера оплаты труда, а также различных мер поддержки семей с детьми. При этом нужно учитывать образование в составе Российской Федерации четырех новых субъектов, в которых проживают миллионы людей — граждан России, имеющих полное право на все социальные выплаты и льготы»

По итогам слушаний Александр Шевырев отметил, что все рассмотренные аспекты обязательно будут учтены парламентариями в работе над проектом главного финансового документа Рязанской области.

Александр Шевырев: «Перед нами стоит задача обеспечить реализацию ранее намеченных планов. В отдельный блок выделены вопросы технологического развития и модернизации столь важной для Рязанской области радиоэлектронной промышленности»

Рязанский парламентарий особо отметил информацию о продолжении программы по ликвидации аварийного жилья. На федеральном уровне подготовлены законодательные изменения по участию в ней. Рязанская область должна вовремя подготовиться к этим изменениям, чтобы максимально привлечь средства на переселение граждан из ветхого и аварийного жилья, – подчеркнул Александр Шевырев.

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