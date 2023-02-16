Депутаты Рязанской областной Думы вручили награды воинам-интернационалистам

В Музее истории молодежного движения 15 февраля, в День 34-й годовщины вывода советских войск из Афганистана, состоялось награждение рязанских ветеранов, защищавших интересы Родины за рубежом. К участникам мероприятия обратились депутаты Рязанской областной Думы, недавно вернувшиеся из зоны проведения специальной военной операции.

Депутат Андрей Глазунов в зоне СВО проходил службу по контракту, Елена Синица входила в группу добровольцев от «Единой России», помогавших медикам и раненым бойцам в госпитале в ЛНР.

Андрей Глазунов отметил, что воины-интернационалисты для нынешнего поколения являются примером чести и доблести.

— Вы исполнили свой долг перед Отечеством. Сейчас его исполняем мы, — сказал он. — Сегодня мы чтим память воинов, не вернувшихся домой из «горячих точек». Мы преклоняемся перед теми, кто мужественно вынес испытания, выполнив боевые задачи.

Ветеранам вручили ценные подарки от регионального парламента. В ходе мероприятия к ним также обратился боец 137-го парашютно-десантного полка Сергей, участник специальной военной операции:

— Спасибо вам за то, что вы воспитали наше поколение, которое помнит и чтит ваши заслуги, надеюсь наши дети тоже будет помнить вас и нас, — сказал он.