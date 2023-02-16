Депутаты Рязанской областной Думы вручили награды воинам-интернационалистам

В Музее истории молодежного движения 15 февраля, в День 34-й годовщины вывода советских войск из Афганистана, состоялось награждение рязанских ветеранов, защищавших интересы Родины за рубежом. К участникам мероприятия обратились депутаты Рязанской областной Думы, недавно вернувшиеся из зоны проведения специальной военной операции.
Депутат Андрей Глазунов в зоне СВО проходил службу по контракту, Елена Синица входила в группу добровольцев от «Единой России», помогавших медикам и раненым бойцам в госпитале в ЛНР.
Андрей Глазунов отметил, что воины-интернационалисты для нынешнего поколения являются примером чести и доблести.
Ветеранам вручили ценные подарки от регионального парламента. В ходе мероприятия к ним также обратился боец 137-го парашютно-десантного полка Сергей, участник специальной военной операции:
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