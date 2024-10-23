Депутаты Рязанской областной Думы посетили пункт отбора на военную службу по контракту

В среду, 23 октября, председатель регионального парламента Аркадий Фомин совместно с представителями депутатского корпуса – Александром Шевыревым, Сергеем Лукьяновым и Дмитрием Боронтовым – посетили пункт отбора на военную службу по контракту. Он располагается в центре Рязани, на улице Каширина, в здании бывшего училища связи. Парламентарии познакомились с работой пункта, встретились с потенциальными кандидатами на заключение контракта и обсудили итоги работы с начальником пункта Дмитрием Зайцевым.

Пункт на Каширина начал работу в октябре прошлого года в связи с возросшим интересом рязанцев к военной службе. На средства областного бюджета были отремонтированы необходимые площади: кабинеты инструкторов, учебные аудитории, административные и технические помещения. Для удобства будущих защитников Отечества в пункте открыты столовая, небольшой спортзал и комната отдыха.

– Здесь созданы комфортные условия для размещения кандидатов и работы сотрудников. Например, площадь этого пункта почти в 4 раза больше, чем пункта, который располагался на улице Фрунзе, – отметил в ходе общения с депутатами Дмитрий Зайцев. – Количество заключенных контрактов увеличивается. Например, в этом году на конец октября желающих встать на защиту Родины на тысячу больше, чем за аналогичный период 2023 года. Всего же за все время работы пункта на Каширина документы с Минобороны России подписали свыше 6 тысяч человек.

Помощь в подборе должности и места службы с учетом образования, опыта работы и личных предпочтений кандидата оказывают опытные инструкторы. Кроме того, профессиональный психологический отбор будущих военнослужащих проводит психолог. Многие бойцы, по словам Дмитрия Зайцева, интересуются региональными и федеральными мерами поддержки, которыми могут воспользоваться их супруги, дети и родители. Всю информацию о доступных льготах военнослужащие получают здесь же, в пункте.

– В Рязанской области выстроена комплексная система поддержки участников специальной военной операции и их близких. На сегодняшний день в регионе действует более 110 мер поддержки, из них 50 – региональные. И речь идет не только о денежном довольствии и единовременной выплате. Бойцам доступна военная ипотека, право на льготную пенсию, предусмотрены кредитные и налоговые каникулы, есть возможность получить земельный участок и многое другое. Дети участников СВО в первоочередном порядке зачисляются в детские сады и школы, получают путевки в загородные оздоровительные лагеря, – подчеркнул спикер регионального парламента Аркадий Фомин. – Работа в этом направлении продолжается. Разработка и оперативное закрепление в законодательстве льгот для наших защитников и членов их семей является безусловным приоритетом. Наша общая задача – помочь всем, кто сегодня сражается за правду и справедливость, за независимость и могущество России.

В ходе визита парламентарии пообщались с новобранцами-контрактниками, которые в скором времени отправятся к месту прохождения военной службы. Депутаты поблагодарили мужчин за патриотизм и личный вклад в обеспечение обороноспособности страны и общую победу.

Пункт отбора, расположенный по адресу: улица Каширина, дом 1, работает ежедневно: с 8:00 до 22:00 в будние дни и с 9:00 до 18:00 в выходные. Для заключения контракта с Минобороны России также можно обратиться в военкомат по месту жительства. Кроме того, есть возможность подать заявку на сайте службапоконтракту.рф или через электронный сервис на портале Госуслуг. Подробная информация доступна по телефонам: 8 (4912) 50-36-29, 8 (4912) 50-96-99 и единому номеру горячей линии 117.