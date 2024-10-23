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Депутаты Рязанской областной Думы посетили пункт отбора на военную службу по контракту

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Валерия Мединская

В среду, 23 октября, председатель регионального парламента Аркадий Фомин совместно с представителями депутатского корпуса – Александром Шевыревым, Сергеем Лукьяновым и Дмитрием Боронтовым – посетили пункт отбора на военную службу по контракту. Он располагается в центре Рязани, на улице Каширина, в здании бывшего училища связи. Парламентарии познакомились с работой пункта, встретились с потенциальными кандидатами на заключение контракта и обсудили итоги работы с начальником пункта Дмитрием Зайцевым.

Депутаты Рязанской областной Думы посетили пункт отбора на военную службу по контракту
Депутаты Рязанской областной Думы посетили пункт отбора на военную службу по контракту
Депутаты Рязанской областной Думы посетили пункт отбора на военную службу по контракту

Пункт на Каширина начал работу в октябре прошлого года в связи с возросшим интересом рязанцев к военной службе. На средства областного бюджета были отремонтированы необходимые площади: кабинеты инструкторов, учебные аудитории, административные и технические помещения. Для удобства будущих защитников Отечества в пункте открыты столовая, небольшой спортзал и комната отдыха.

– Здесь созданы комфортные условия для размещения кандидатов и работы сотрудников. Например, площадь этого пункта почти в 4 раза больше, чем пункта, который располагался на улице Фрунзе, – отметил в ходе общения с депутатами Дмитрий Зайцев. – Количество заключенных контрактов увеличивается. Например, в этом году на конец октября желающих встать на защиту Родины на тысячу больше, чем за аналогичный период 2023 года. Всего же за все время работы пункта на Каширина документы с Минобороны России подписали свыше 6 тысяч человек.

Помощь в подборе должности и места службы с учетом образования, опыта работы и личных предпочтений кандидата оказывают опытные инструкторы. Кроме того, профессиональный психологический отбор будущих военнослужащих проводит психолог. Многие бойцы, по словам Дмитрия Зайцева, интересуются региональными и федеральными мерами поддержки, которыми могут воспользоваться их супруги, дети и родители. Всю информацию о доступных льготах военнослужащие получают здесь же, в пункте.

– В Рязанской области выстроена комплексная система поддержки участников специальной военной операции и их близких. На сегодняшний день в регионе действует более 110 мер поддержки, из них 50 – региональные. И речь идет не только о денежном довольствии и единовременной выплате. Бойцам доступна военная ипотека, право на льготную пенсию, предусмотрены кредитные и налоговые каникулы, есть возможность получить земельный участок и многое другое. Дети участников СВО в первоочередном порядке зачисляются в детские сады и школы, получают путевки в загородные оздоровительные лагеря, – подчеркнул спикер регионального парламента Аркадий Фомин. – Работа в этом направлении продолжается. Разработка и оперативное закрепление в законодательстве льгот для наших защитников и членов их семей является безусловным приоритетом. Наша общая задача – помочь всем, кто сегодня сражается за правду и справедливость, за независимость и могущество России.

В ходе визита парламентарии пообщались с новобранцами-контрактниками, которые в скором времени отправятся к месту прохождения военной службы. Депутаты поблагодарили мужчин за патриотизм и личный вклад в обеспечение обороноспособности страны и общую победу.

Пункт отбора, расположенный по адресу: улица Каширина, дом 1, работает ежедневно: с 8:00 до 22:00 в будние дни и с 9:00 до 18:00 в выходные. Для заключения контракта с Минобороны России также можно обратиться в военкомат по месту жительства. Кроме того, есть возможность подать заявку на сайте службапоконтракту.рф или через электронный сервис на портале Госуслуг. Подробная информация доступна по телефонам: 8 (4912) 50-36-29, 8 (4912) 50-96-99 и единому номеру горячей линии 117.

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