Депутаты Гордумы выступили против концессии Водоканала

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Состоялось заседание рабочей группы по рассмотрению вопроса о заключении концессионного соглашения в отношении централизованных систем водоснабжения и водоотведения Рязани. Об этом сообщила пресс-служба Рязанской гордумы.

Напомним, в августе 2020 года в администрацию Рязани поступило предложение от ООО «РВК-центр» о заключении концессионного соглашения в отношении муниципального предприятия «Водоканал».

Была создана рабочая группа с участием сотрудников администрации, депутатов Рязанской городской Думы, представителей общественности, ТОС, МП «Водоканал». По итогам работы группы, которая рассмотрела все поступившие документы, было принято решение об отказе в заключении концессионного соглашения.

В свою очередь ООО «РВК-центр» обратилось в Арбитражный суд с исковым заявлением к администрации города о признании недействительным постановления о невозможности заключения концессионного соглашения в отношении централизованных систем водоснабжения и водоотведения. Рязанская городская Дума привлечена к участию в суде в качестве третьих лиц. Следующее судебное заседание назначено на 5 июля.

На заседании рабочей группы был поднят вопрос о возможности встречной концессии и проработки собственных условий соглашения в интересах города. Как пояснил и. о. директора «Водоканала» Александр Никонов, предприятие работает с прибылью. По итогам 2020 года прибыль составила 130 млн рублей, в 2019 году — 69 млн рублей, в 2018 году — 160 млн. рублей. Предприятие вкладывает значительные собственные средства в модернизацию городских сетей водоснабжения и водоотведения. При данных финансово-экономических показателях заключение концессии нецелесообразно.

Депутаты городской Думы также единогласно выступили против концессионных соглашений в отношении «Водоканала». Кроме того, на встрече обсудили вопросы развития муниципального предприятия. Среди прозвучавших от депутатов предложений — организация на базе «Водоканала» площадок для приёма от населения жидких бытовых отходов.