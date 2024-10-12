Депутат Воронежской облдумы Евгений Гапоненко погиб в ДТП

В субботу утром в Острогожском районе Воронежской области в автокатастрофе погиб депутат Воронежской областной думы Евгений Гапоненко. Евгению Николаевичу было 39 лет.

Трагическую весть сообщил губернатор Александр Гусев через свой Telegram-канал.

Гапоненко занимал пост генерального директора ЗАО «Острогожсксадпитомник» — одного из крупнейших производителей плодов и ягод в Воронежской области. По словам Гусева, под его руководством предприятие активно развивалось, внедрялись современные технологии, ассортимент продукции расширялся. Помимо яблок, которые производила компания, в продажу поступали груши, вишня, алыча, земляника, малина и голубика, выращенные на воронежской земле.

Гапоненко совмещал управление компанией с работой в областной думе. Он был заместителем председателя комитета по местному самоуправлению и общественным связям. Важной частью его работы было улучшение инфраструктуры школ и детских садов, благоустройство общественных пространств, поддержка вынужденных переселенцев с Донбасса и волонтеров. Депутат активно участвовал в разработке законопроектов, связанных с сельским хозяйством и экологией, стремясь улучшить условия для аграриев региона.

Губернатор выразил соболезнования семье Евгения Гапоненко, его отцу Николаю Ивановичу, коллективу предприятия и жителям Острогожского района, на благо которого депутат трудился многие годы.