Депутат Макаров объяснил смысл перехода на прогрессивную шкалу подоходного налога

Министерство финансов внесло в правительство РФ законопроекты по совершенствованию налоговой системы. Изменения касаются в том числе порядка уплаты подоходного налога – предлагается заменить плоскую шкалу НДФЛ на прогрессивную.

При этом, как отметил глава финансового ведомства Антон Силуанов, налоговые изменения коснутся только 3,2% работающих людей или 2 млн человек из 64 млн работающего населения с доходами свыше 2,4 млн рублей в год. В выигрыше же окажется большое количество семей с детьми.

Он подчеркнул, что при разработке поправок министерство опиралось на рекомендации Госдумы.

«Принятие предлагаемых изменений позволит обеспечить стабильные и предсказуемые условия для граждан, бизнеса и регионов на ближайшие 6 лет. И даст рост экономического благосостояния страны», – отметил Антон Силуанов.

В материалах Минфина говорится, что ставка 13% остается для доходов до 2,4 млн рублей в год (то есть 200 тысяч рублей в месяц). Для таких доходов процент налога не изменится. Далее, в зависимости от доходов, она будет расти. Так, для доходов от 2,4 млн до 5 млн рублей в год ставка будет 15%, от 5 млн до 20 млн в год – 18%, от 20 до 50 млн в год – 20%, от 50 млн рублей в год – 22%.

«Как мы подходим к подоходному налогу? Что такое справедливость здесь? Справедливость – это когда тот, кто зарабатывает больше, должен платить больше. Что взять за основу? То, что сказал Президент: поддержать тех, кто больше всего нуждается в поддержке – это многодетные семьи. Значит, в первую очередь, налоговая система, система подоходного налога, должна быть настроена на поддержку именно этих лиц. А что брать за основу минимальной шкалы налогообложения? Текущие 13% – это действительно самая маленькая ставка по сравнению со многими странами. Мы посмотрели среднюю зарплату по стране. И полагаем, что максимальную справедливость обеспечит прогрессивная шкала, но с несколькими ступенями, что позволит плавно переходить из одной категории заработка в другую. И при этом чрезвычайно важно сделать так, чтобы все налоговые вычеты впоследствии категориям, которым они положены, предоставлялись в автоматическом режиме. То есть нужно обеспечить максимальное удобство», – пояснил Председатель Комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ, депутат от Рязанской области Андрей Макаров.

Что еще предлагается:

— за счет вычета НДФЛ для малоимущих семей с двумя и более детьми ставка станет 6%;

— вычет будет предусмотрен также для сдающих нормативы ГТО и при прохождении ежегодной диспансеризации;

— налог на продажу недвижимости до суммы в 2,4 млн рублей останется 13%, выше –15%.

Есть и исключения. Так, для всех участников СВО остается прежний порядок налогообложения.

Напомним, о необходимости модернизации налогового законодательства в России сказал Президент Владимир Путин во время послания Федеральному собранию.