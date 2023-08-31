Четверг, 31 августа, 2023
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Депутат госдумы Роман Терюшков назвал «нечистью» звезд, которые покинули Россию

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Фото: интернет-издание «Подмосковье сегодня»

Член комитета госдумы по физической культуре и спорту Роман Терюшков сказал, что звезды, покинувшие Россию после начала СВО, должны отсидеть в тюрьме перед возвращением в родную страну.

Депутат отметил, что подобная практика существует во многих странах, и она может «научить» людей.

«Для этих людей есть специальная статья в уголовном кодексе, 275-я», — передает слова Терюшкова интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Он подчеркнул, что те, кто делают антивоенные заявления, — «нечисть», а их слова – западная пропаганда. Задача россиян в данной ситуации заключается в том, чтобы вложить в головы молодежи правильные вещи, основанные на традициях и истории России.

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