Депутат Госдумы назвал возможным объединение Тулы, Рязани и Калуги

- Advertisement -

Депутат Госдумы от Татарстана Олег Морозов считает вполне возможным объединение в один регион Рязани, Тулы и Калуги, сообщает РБК.

Морозов прокомментировал в Фейсбуке слова вице-премьера Марата Хуснуллина, который заявил, что России «не нужно» 85 регионов, некоторые из них можно объединить.

Политик отметил, что это его личное мнение. Вопрос объединения регионов на площадке правительства России не прорабатывается.

По словам депутата, предложение вице-премьера логично, но не применимо ко всем субъектам. Среди тех, которые можно объединить, парламентарий назвал Калугу, Тулу и Рязань.

Также Морозов считает, что мощным экономическим субъектом могут стать объединённые Белгородская, Курская, Воронежская, Липецкая и Тамбовская области, Ростовская и Краснодар, Самара, Саратов и Ульяновск и т.п. .

В других же случаях объединение по разным причинам – историческим, политическим – вряд ли целесообразно.