Депутат Госдумы Красов прокомментировал ситуацию с больницей водников в Касимове

В Касимове удалось сохранить больницу «водников». Об этом на странице ВКонтакте сообщил депутат Госдумы от Рязанской области Андрей Красов.

«Касимовский филиал ФБУЗ „Приволжский окружной медицинский центр“ Федерального медико-биологического агентства сообщил о своей ликвидации с января 2022 года. Жители районного центра, обеспокоенные сообщением о закрытии обратились ко мне с просьбой оказать содействие в сохранении медучреждения. Сразу же взял развитие ситуации на контроль! Закрытие больницы сейчас в условиях сложной эпидемиологической обстановки было бы непростительным шагом, — написал парламентарий.

— Совместно с министерством здравоохранения Рязанской области прорабатывались различные варианты сохранения медицинского учреждения, в котором бесплатную помощь в поликлиническом отделении получают касимовцы, проходят диспансеризацию и медосмотры сотрудники предприятий и организаций города, лаборатория больницы выполняет широкий спектр анализов.

Сегодня в телефонном разговоре заместитель министра здравоохранения региона Владимир Грачев подтвердил информацию, что принято решение о присоединении медучреждения к Касимовскому ММЦ. Всем сотрудникам ликвидируемой организации будут предложены штатные должности. Все эти организационные мероприятия никак не повлияют на качество оказываемой медпомощи. Кроме того, обслуживаемое население сможет получать медицинскую помощь даже в большем объеме».