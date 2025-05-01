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Новости России

Депутат Бессараб рассказала, как получить пенсию в 60 тысяч рублей

Алексей Самохин

Чтобы получать страховую пенсию по старости в размере 60 тысяч рублей, необходимо иметь высокую официальную зарплату, работать «в белую» и заключить долгосрочный договор пенсионных сбережений. Об этом «Ленте.ру» рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Согласно конвенции Международной организации труда (МОТ), частично принятой в России, пенсия должна составлять около 40% от индивидуального заработка работающего», — пояснила Бессараб.

По её словам, в России есть ограничения, связанные с единой базой для расчёта страховых взносов.

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«Даже если зарплата очень высокая, это не означает, что страховые взносы составляют 30% от всей суммы. После определённого порога они снижаются до 15%. Из общей суммы взносов только 22% направляется на пенсионное обеспечение. Поэтому можно примерно рассчитать, какая зарплата нужна для желаемой пенсии», — уточнила депутат.

Она добавила, что достичь пенсии в 60 тысяч рублей можно при условии заключения долгосрочного договора пенсионных накоплений. Сегодня государство поддерживает такие накопления, включая собственный вклад в размере 360 тысяч рублей, также участие принимают работодатели.

«Дополнительные взносы, официальная занятость, высокая должность и достойная заработная плата — всё это влияет на будущую пенсию», — подчеркнула Бессараб.

По данным калькулятора расчёта пенсии на сайте Социального фонда России, для получения страховой пенсии по старости в 60 тысяч рублей необходимо иметь зарплату свыше 220 тысяч рублей в месяц до уплаты НДФЛ.

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