Пятница, 30 декабря, 2022
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Департамент экономического развития Владимирской области возглавил Сергей Сидорин

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Сергей Сидорин, фото администрации Владимирской области

С 30 декабря Департамент экономического развития Владимирской области возглавляет Сергей Сидорин. Об этом сообщил сайт администрации региона.

Александр Ярошенко, руководивший департаментом ранее, перешёл на другую работу.

Сидорин — уроженец Мурома, ему 41 год. Имеет два высших образования, оба получены во Владимирском госуниверситете. Ранее руководил Гарантийным фондом Владимирской области, областным Департаментом предпринимательства.

И.о. Департамента предпринимательства Владимирской области назначена Варвара Серёгина.

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