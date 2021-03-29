День театра рязанская библиотека отметила лекцией о Есенине-драматурге

Поэма «Пугачев» была написана Есениным ровно 100 лет назад. И 27 марта в Центральной городской библиотеке имени С. А.Есенина прошла лекция на тему драматургии Есенина, а лейтмотивом стал подробный разбор именно этой есенинской поэмы.

«Что я им, театральный писатель, что ли?». Так назвала свою лекцию рязаночка Алла Николаева, кандидат филологических наук, старший научный сотрудник Института мировой литературы им. А. М.Горького Российской академии наук.

ЦГБ имени С.А.Есенина в Международный день театра решила соединить есенинскую тему с театральной. «Анна Снегина», «Пугачев», которые активно ставятся на столичных и рязанских сценах, известны сегодня каждому.

В юности Есенин участвовал в любительских постановках, сам великолепно читал стихи, а потом еще и брал уроки по сценической речи. Писал театральные пьесы, многие из которых, к сожалению, были утеряны.

Театр Слова… Так Есенин воспринимал театр в целом. У Есенина-драматурга главный персонаж подолгу произносит текст, когда второстепенные выписаны только с минимальными репликами.

Слово… Он считал, что словом можно создать образ даже для художника-постановщика. Так в ремарках нет описания времени суток, а в монологах героев, которые следят за ночными светилами, поэтично сказано:

Месяц, желтыми крыльями хлопая, раздирает, как ястреб кусты.

Алла Николаева медленно, внятно и очень подробно рассказывала о теме Есенине-драматурге. И все присутствующие в зале почувствовали себя студентами первого курса театроведческого факультета.

Есенин — тема неисчерпаемая, хотя, казалось бы, столько уже написано мемуарной литературы и научно-филологической.

А для библиотеки — это и целая вереница встреч с авторами, учёными, филологами, пишущими о нашем великом земляке.