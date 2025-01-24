День студентов в «Марко Молл» встретят на танцполе «ТАНЦУЙJAM»

Ярко, креативно и по-студенчески весело пройдёт праздник всех бывших, нынешних и будущих студентов на площадке фестиваля «ТАНЦУЙJAM» (0+) рязанского ТРЦ «Марко Молл».

Участники баттлов будут состязаться под хиты, которые возглавляли музыкальные чарты каждого из трёх последних десятилетий. В «Марко Молл» уверены, что конкурсантам «ТАНЦУЙJAM» под силу не только лёгкие сдачи сессионных экзаменов и зачётов, но и креативные яркие выступления в поп, рок, R&B, хип-хоп стилях.

Самых лучших танцоров выберет зрительское жюри фестиваля. Поэтому группа поддержки на «ТАНЦУЙJAM» будет как нельзя кстати.

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Регистрация участников:

25 января, 15:00-16:00.

Старт «ТАНЦУЙJAM»: 16:00.