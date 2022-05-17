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Вторник, 17 мая, 2022

«День» и «Ночь» музеев: частные музеи приглашают рязанцев на тематические экскурсии

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7info
7info

«День» и «Ночь» музеев: частные музеи приглашают рязанцев на тематические экскурсии

Ежегодно 18 мая музейные работники разных стран отмечают свой профессиональный праздник – Международный день музеев. Частные музеи города Рязани присоединились к этой акции и приглашают жителей и гостей на экскурсии.

21 мая пройдет ежегодная Всероссийская акция «Ночь музеев», для которой приготовлены специальные программы, рассказывающие о культурных традициях региона и интересных исторических фактах.

Управление культуры администрации города информирует о самых интересных сайтах и аккаунтах частных музеев областного центра:

— Музей лоскутного шитья «Шили были»;

— Музей СССР;

— Музей Фабрика игрушек http://fabrika-igryshek.ru/https://vk.com/fabrika.igryshek;

— Музей истории холодного оружия имени В.А. Захарова https://vk.com/mihozruhttp://mihozru.nichost.ru/;

— Интерактивный музей сказок «Забава»;

— Галерея пряников http://galereya-pryanikov.ruhttps://vk.com/galereya.pryanikov;

— Музей истории Рязанского леденца https://vk.com/mirledentsahttps://mirledentsa.ru.

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