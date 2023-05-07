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Воскресенье, 7 мая, 2023

Дело о наезде на пенсионерку в Рязани девушки на самокате находится на контроле СКР

Фото с сайта правительства Рязанской области
Фото с сайта правительства Рязанской области

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту наезда на пенсионерку в Рязани девушки на самокате. Об этом сообщает Информационный центр СК России.

О травмировании 71-летней жительницы Рязани, переходившей дорогу на зелёный свет, стало известно 4 мая. На пожилую женщину наехала девушка на самокате. Пенсионерка из-за полученной травмы не могла передвигаться, а виновница ДТП скрылась.

Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Рязанской области Владимиру Никешкину возбудить уголовное дело по этому факту и представить доклад о предварительных и окончательных результатах его расследования.

Исполнение поручения находится на контроле в центральном аппарате ведомства.

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