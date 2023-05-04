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Четверг, 4 мая, 2023

В Рязани ищут очевидцев наезда самоката на пенсионерку

Фото со страницы Артёма Бранова ВКонтакте
Фото со страницы Артёма Бранова ВКонтакте

В среду, 3 мая, на площади Победы в Рязани пожилая женщина пострадала от наезда самоката. Внучка пенсионерки ищет очевидцев случившегося. Подробности публикует группа Новости Рязани ВКонтакте.

Инцидент произошёл около 14:30 на пешеходном переходе возле Вечного огня. Пенсионерка переходила дорогу на зелёный свет, когда её сбила женщина в очках, которая ехала на самокате с ребёнком около 7 лет.

Женщина обещала вернуться на место происшествия, но скрылась, не оставив своих контактов. У пострадавшей повреждена нога, самостоятельно передвигаться она не может. Пожилую женщину отвезла в травмпункт внучка, которая просит откликнуться очевидцев происшествия для обращения в правоохранительные органы.

Ранее SuperJob выяснил, что 37% рязанцев поддержали бы запрет сервисов аренды электросамокатов.

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