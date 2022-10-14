Дело насильника 13-летней падчерицы передано в суд

Следственными органами СУ СК России по Магаданской области завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего жителя Магадана, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 4 ст. 131, п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (покушение на изнасилование и насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста), п. «б» ч. 3 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетней).

По версии следствия, обвиняемый с февраля 2020 года по июнь 2022 года, в Магадане и Новороссийске, находясь в состоянии алкогольного опьянения, неоднократно совершал в отношении 13-14-летней дочери своей гражданской супруги насильственные действия сексуального характера, а также в сентябре 2020 года попытался изнасиловать девочку, но не смог довести свои преступные действия до конца по независящим от него обстоятельствам.

В ходе следствия злоумышленник был заключен под стражу.

В целях обеспечения гражданского иска о взыскании морального вреда потерпевшей судом по ходатайству следствия наложен арест на имущество обвиняемого.

Следствием собран достаточный объем доказательств по всем инкриминируемым преступлениям, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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