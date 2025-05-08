Делегация из Бреста приехала в Рязань на празднование Дня Победы

На празднование Дня Победы в Рязань прибыли официальные делегации из города-партнера Бреста, представители войсковой части 94115, руководящие составы 25-й Краснознаменной дивизии подводных лодок Тихоокеанского флота России: подшевной Атомной подводной лодки «Рязань» и атомной подлодки «Князь Олег», а также 697 отряда судов обеспечения вспомогательного флота Тихоокеанского флота РФ, в котором несет вахту подшефный ледокол «Евпатий Коловрат».

Гости областного центра почтили память национального героя Италии, Героя Советского Союза Федора Полетаева и возложили цветы к его памятнику.

Федор Андрианович Полетаев родился в деревне Катино Скопинского района. В 32 года ушел на фронт, участвовал в битве под Москвой. Летом 1942 года был взят в плен. Прошел концентрационные лагеря в Польше, Югославии и Италии. После неоднократных попыток бежал из лагеря. Вскоре стал бойцом итальянской партизанской дивизии. В начале 1945 года нацисты решили покончить с партизанами. У города Канталупо начался бой, в котором и погиб герой.

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Федор Полетаев похоронен в Генуе на кладбище Стальено. Он был удостоен высшей военной награды Италии – Золотой медали Сопротивления «За воинскую доблесть», а также медали Гарибальди – Национальный Герой Италии. В городах Генуе и Канталупо Федору Полетаеву установлены памятники.