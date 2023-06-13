Вторник, 13 июня, 2023
На главнуюНовости мира

Действие алкоголя на мозг и сердце

Татьяна Проводина
Изображение от Freepik

Алкоголь может влиять на тело человека по-разному, в зависимости от того, сколько он пьет. Если человек выпивает, то он повышает свои шансы на краткосрочные риски, такие как падения и автомобильные аварии. Выпив слишком много в долгосрочной перспективе, человек можете получить серьезные проблемы со здоровьем, такие как болезни сердца или повреждение печени. Вот почему лучше всего отказаться от употребления алкоголя.

Если человек пьет уже длительное время, то алкоголь может повлиять на внешний вид мозга и его работу. Клетки мозга начинают изменяться и даже мельчают. Действие алкоголя настолько велико, что даже может уменьшить размер мозга. И это сильно повлияет на его способность думать, учиться и запоминать вещи. Это также может затруднить поддержание постоянной температуры тела и контроль его движения.

Есть люди, которые считают, что небольшая доза алкоголя не повредит и даже поможет уснуть. Конечно замедляющий эффект алкоголя на мозг может вызвать сонливость, поэтому человеку будет легче заснуть. Но сон будет неспокойный. Тело человека перерабатывает алкоголь в течение ночи. Как только эффекты стираются, он заставляет человека ворочаться. Человек не получает того хорошего быстрого сна, который нужен телу, чтобы чувствовать себя восстановленным. И у человека, употребившего алкоголь больше шансов увидеть кошмары и яркие сны. Он также, вероятно, будете чаще просыпаться, чтобы сходить в туалет.

Что такое похмелье? Это утро с затуманенным ртом и затуманенными глазами неслучайно. Алкоголь вызывает обезвоживание и расширяет кровеносные сосуды в теле и мозге. Это вызывает у человека головную боль. Желудок хочет избавиться от токсинов и кислоты, которые взбалтывает алкоголь, что вызывает тошноту и рвоту. И поскольку печень была так занята обработкой напитков, она не выделяла достаточно сахара в кровь, вызывая слабость и дрожь.

Необычное сердце. Одна ночь запоя может нарушить электрические сигналы, поддерживающие стабильный ритм сердца. Если человек пьет в течение многих лет, то происходят изменения сердечного ритма — аритмия. А алкоголь способен измотать сердце. Со временем это заставляет сердечные мышцы сгибаться и растягиваться, как старая резиновая лента. Сердце тоже не может перекачивать кровь, и это влияет на каждую часть тела.

Изменение температуры тела. Алкоголь расширяет кровеносные сосуды, увеличивая приток крови к коже. Это заставляет пьющего человека краснеть и чувствовать себя тепло и жарко. Но ненадолго. Тепло от этой лишней крови уходит из тела, в результате чего температура падает. С другой стороны, длительное употребление алкоголя повышает кровяное давление. Это заставляет тело выделять гормоны стресса, которые сужают кровеносные сосуды.

Специалист ГБУ РО «Центр общественного здоровья, медицинской профилактики и информационных технологий» Серёгина Александра Владимировна

Новости партнёров

Читайте также

spot_img

Новости партнёров

Read Now

В Подмосковье поймали педофила, который предлагал детям интим за сладости

В Московской области задержали мужчину, которого подозревают в попытке совращения детей, сообщили в группе «Плохие новости» в соцсети «ВКонтакте». По предварительной информации, злоумышленник выслеживал на улице девочек и предлагал им шоколадки. Кроме того, он склонял их к непристойностям, зазывая к себе в машину. В итоге извращенца обезвредили неравнодушные прохожие...

Действие алкоголя на ЖКТ и выделительную систему

От негативного воздействия страдают желудок, тонкий и толстый кишечник, почки, печень и поджелудочная железа.

Тюменцев шокировал голый мужчина, который разгуливал по центру города

Жители Тюмени сообщили о выходке эксгибициониста, который разгуливал по центру города, пишет 72.RU. Кадры с участием молодого человека без комплексов появились в социальных сетях. По словам очевидцев, сначала парень шел в одних трусах, после чего решил избавиться и от них. Вскоре сотрудники полиции задержали раскрепощенного тюменца. Его передали медицинским...

В Екатеринбурге на улице обнаружили двух мертвых мужчин

Жители Екатеринбурга обнаружили двух мертвых мужчин на улице Академика Бардина, пишет E1.RU. По словам очевидцев, трупы лежали через дорогу друг от друга. На них наткнулись рано утром. «У «Монетки» было много крови, там лежал первый труп, второй — возле дома на Бардина, 8», — рассказала екатеринбурженка. Один из свидетелей уточнил,...

В Рязанской области женщин на 100 тысяч больше, чем мужчин

Меньше трети населения нашего региона живёт на селе.

В Белгород прибыли чеченцы после заявления Кадырова о готовности защитить регион

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале, что встретился с депутатом Госдумы Адамом Делимхановым. «Провели совещание по текущей обстановке в регионе», – подчеркнул он. Глава региона уточнил, что в нем также приняли участие представители Минобороны и Росгвардии. Несколько дней глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что 70 тысяч человек только...

13 июня мост через Оку в Спасском районе временно закрыли

Автомобилистов просят учитывать эту информацию при планировании маршрута.

Студент-иностранец погиб при падении из окна общежития в Рязани

Погибший — гражданин Судана 2002 года рождения. Молодой человек получил травмы, не совместимые с жизнью.

ОАЭ красиво поздравили Россию с национальным праздником

12 июня башню Бурдж Халифа в Дубае подсветили в цвета российского триколора.

Свинья вновь ездит в легковушке в Рязанской области

Видео путешествий необычного пассажира появилось в социальных сетях.

В Рязани 13 июня образовались 9-балльные пробки

Сегодня первый рабочий день после длинных выходных с транспортными ограничениями в центре города.

В Рязани состоялось благотворительное представление для семей-участников СВО

В День России в филиалах ФКП «Росгосцирк» на территории всей страны прошли благотворительные спектакли для семей участников СВО и членов семей мобилизованных граждан. Рязань не стала исключением: заслуженный артист России Гия Эрадзе подарил гостям новое шоу «5 КОНТИНЕНТОВ». Артисты мирового уровня, завоевавшие более 20 международных наград. Зрители познакомились...
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации