Действие алкоголя на мозг и сердце

Алкоголь может влиять на тело человека по-разному, в зависимости от того, сколько он пьет. Если человек выпивает, то он повышает свои шансы на краткосрочные риски, такие как падения и автомобильные аварии. Выпив слишком много в долгосрочной перспективе, человек можете получить серьезные проблемы со здоровьем, такие как болезни сердца или повреждение печени. Вот почему лучше всего отказаться от употребления алкоголя.

Если человек пьет уже длительное время, то алкоголь может повлиять на внешний вид мозга и его работу. Клетки мозга начинают изменяться и даже мельчают. Действие алкоголя настолько велико, что даже может уменьшить размер мозга. И это сильно повлияет на его способность думать, учиться и запоминать вещи. Это также может затруднить поддержание постоянной температуры тела и контроль его движения.

Есть люди, которые считают, что небольшая доза алкоголя не повредит и даже поможет уснуть. Конечно замедляющий эффект алкоголя на мозг может вызвать сонливость, поэтому человеку будет легче заснуть. Но сон будет неспокойный. Тело человека перерабатывает алкоголь в течение ночи. Как только эффекты стираются, он заставляет человека ворочаться. Человек не получает того хорошего быстрого сна, который нужен телу, чтобы чувствовать себя восстановленным. И у человека, употребившего алкоголь больше шансов увидеть кошмары и яркие сны. Он также, вероятно, будете чаще просыпаться, чтобы сходить в туалет.

Что такое похмелье? Это утро с затуманенным ртом и затуманенными глазами неслучайно. Алкоголь вызывает обезвоживание и расширяет кровеносные сосуды в теле и мозге. Это вызывает у человека головную боль. Желудок хочет избавиться от токсинов и кислоты, которые взбалтывает алкоголь, что вызывает тошноту и рвоту. И поскольку печень была так занята обработкой напитков, она не выделяла достаточно сахара в кровь, вызывая слабость и дрожь.

Необычное сердце. Одна ночь запоя может нарушить электрические сигналы, поддерживающие стабильный ритм сердца. Если человек пьет в течение многих лет, то происходят изменения сердечного ритма — аритмия. А алкоголь способен измотать сердце. Со временем это заставляет сердечные мышцы сгибаться и растягиваться, как старая резиновая лента. Сердце тоже не может перекачивать кровь, и это влияет на каждую часть тела.

Изменение температуры тела. Алкоголь расширяет кровеносные сосуды, увеличивая приток крови к коже. Это заставляет пьющего человека краснеть и чувствовать себя тепло и жарко. Но ненадолго. Тепло от этой лишней крови уходит из тела, в результате чего температура падает. С другой стороны, длительное употребление алкоголя повышает кровяное давление. Это заставляет тело выделять гормоны стресса, которые сужают кровеносные сосуды.

Специалист ГБУ РО «Центр общественного здоровья, медицинской профилактики и информационных технологий» Серёгина Александра Владимировна