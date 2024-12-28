Дед Мороз и Снегурочка напомнили пассажирам вокзала Рязань-1 правила поведения на железнодорожной инфраструктуре

В преддверии Нового года на вокзале Рязань-1 железнодорожники провели профилактическое мероприятие, в ходе которого напомнили гражданам правила безопасного поведения на объектах железнодорожной инфраструктуры. Особое внимание уделили подросткам, еще раз объяснив, что при приближении к железнодорожной инфраструктуре категорически запрещается пользоваться наушниками, отвлекаться на гаджеты, а для увеличения радиуса обзора необходимо снимать капюшон.

Работники стальной магистрали в костюмах Деда Мороза, Снегурочки и других сказочных персонажей поздравили пассажиров с наступающим праздником, раздали информационные буклеты и сладкие подарки.

Московская железная дорога призывает граждан неукоснительно соблюдать правила безопасного нахождения на железнодорожной инфраструктуре.