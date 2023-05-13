Дагестан 2023: во сколько обойдётся путешествие и о чём важно знать?

7info вместе с туристическим агентством МК-Тревел продолжает рассказывать читателям о самых интересных туристических направлениях этого сезона. В наших материалах мы часто обращаемся именно к направлениям отечественным. Ведь сейчас путешествия по стране становятся крайне популярными, а туристический потенциал России при этом — необычно высок.

Буквально недавно особой популярностью у российских туристов стал пользоваться Дагестан. Эта республика на северо-востоке Кавказа притягивает невероятными видами, удивительной природой, местным гостеприимством и вкусной едой. А ведь Дагестан можно рассматривать не только как экскурсионное, но и как курортное направление благодаря омывающему его с востока Каспийскому морю.

Во сколько обойдётся поездка в Дагестан в 2023 году? Как спланировать отпуск так, чтобы побывать и в горах, и на море? Где поселиться, как добираться до основных достопримечательностей и что купить, чтобы сохранить впечатления об отдыхе?

Обзор путёвок и цен в Дагестан:

7 небо (Каспийск)

с 15.06, 6 ночей, без питания — 52 976 р на двоих (перелет, проживание, групповой трансфер)

Ассорти Дербент 3* (Дербент)

с 15.06, 6 ночей, без питания — 57 421 р на двоих (перелет, проживание, групповой трансфер)

Тархо 3* (Махачкала)

с 15.06, 6 ночей, завтраки — 58 179 р на двоих (перелет, проживание, групповой трансфер)

Атмосфера Гостевой Дом (Махачкала)

с 15.06, 6 ночей, без питания — 59 701 р на двоих (перелет, проживание, групповой трансфер)

Арбат Отель (Дербент)

с 15.06, 6 ночей, завтраки — 60 879 р на двоих (перелет, проживание, групповой трансфер)

Арго Отель Избербаш 3* (Избербаш)

с 15.06, 6 ночей, без питания — 63 556 р на двоих (перелет, проживание, групповой трансфер)

Резидент Плаза Отель 4* (Избербаш)

с 15.06, 6 ночей, без питания — 66 380 р на двоих (перелет, проживание, групповой трансфер)