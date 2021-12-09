ЦУР выяснил, какими соцсетями и мессенджерами пользуются рязанцы

Центр управления регионом провёл в Рязанской области социологическое исследование и выяснил, в каких целях жители используют интернет и какие соцсети и мессенджеры у них наиболее популярны.

Выяснилось, что 72% рязанцев используют интернет для поиска нужной информации, 64% — отслеживают новости мира, страны и региона, 45% — работают с электронной почтой. 39% опрошенных слушают в интернете музыку, смотрят фильмы и читают книги. 38% опрошенных работают в интернете и 34% — через интернет общаются в соцсетях, чатах и форумах.

В ТОП-5 самых популярных у рязанцев мессенджеров вошли WhatsApp (его используют 80% респондентов), Telegram (42%), Viber (26%), Яндекс.Мессенджер (24%), Skype (11%).

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Наиболее популярной соцсетью в Рязанской области является «Вконтакте». Далее по рейтингу – Instagram и YouTube, «Одноклассники», TikTok и Facebook. Причём женщины часто пользуются «Одноклассники» и Instagram, а мужчины – Facebook, YouTube, TikTok. Рязанская аудитория «ВКонтакте» разделилась равномерно.

В приоритете у жителей Рязанской области – живое общение. Так, 80% респондентов предпочитают общаться по телефону, 34% – в социальных сетях, 29% – через SMS, 13% – в корпоративном мессенджере.