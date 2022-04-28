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Четверг, 28 апреля, 2022

Cколько компания должна заплатить сотрудникам, если они работают в праздники?

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Cколько компания должна заплатить сотрудникам, если они работают в праздники?

7info7

В мае россиян ждут длинные выходные. Татьяна Нечаева, юрист сервиса по поиску вакансий hh.ru, эксперт по трудовому праву, рассказала, какая компенсация положена сотрудникам, если их будут привлекать к работе в выходные и праздничные дни.

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Прежде всего нужно разобраться с днями, которые установлены для отдыха. Ведь от того, является день нерабочим выходным днем или праздничным, будет зависеть то, как оплачивать это время.

Работающие по пятидневке будут отдыхать:

  • 30.04 — суббота (выходной)
  • 01.05 — Праздник весны и труда (праздничный день)
  • 02.05 — перенос с 01.05. (выходной)
  • 03.05 — перенос с 01.01. (выходной)
  • 7.05, 08.05 — суббота и воскресенье, обычные выходные
  • 09.05 — День Победы (праздничный)
  • 10.05 — перенос с 02.01(выходной)

Работающие по шестидневке:

  • 01.05 — Праздник весны и труда (праздничный день)
  • 02.05 — перенос с 01.05 (выходной)
  • 08.05 — воскресенье (выходной)
  • 09.05 — День Победы (праздничный)
  • 10.05 — перенос с 02.01 (выходной)
  • В праздничные дни – отдыхают, они общие для всех.
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Выходные устанавливаются графиком сменности, поэтому указанные выше выходные дни могут быть для них рабочими без дополнительных оплат.

— Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится с их письменного согласия в случае необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа организации в целом или ее отдельных структурных подразделений, индивидуального предпринимателя. Привлечение работников к работе в выходные и праздничные дни должно быть оплачено не менее чем в двойном размере за часы, фактически отработанные в этот день, либо предоставляется другой день отдыха (полный день отдыха, даже если человек работал 5 часов). Привлечение без согласия возможно, но это в самом крайнем случае, когда произошла катастрофа, авария, несчастные случаи (перечень есть в ТК РФ), — поясняет Татьяна Нечаева.

Есть отдельные работы, которые требуют постоянного присутствия работников на рабочем месте (неотложные, непрерывного цикла, связанные с обслуживанием населения) и там действуют отдельные правила.

Особенности привлечения в выходные и нерабочие дни могут быть установлены и коллективным договором. В ряде случаев при наличии профсоюза, привлечение работников в нерабочие дни нужно будет согласовать и с ним.

Важно! Запрещено привлекать к работе в выходные дни и праздничные беременных женщин, лиц до 18 лет.

— Таким образом, если человек трудится по стандартному пятидневному графику, но вынужден выйти на работу в период с 30 апреля по 3 мая и/или с 7 по 10 мая, то он должен либо получить за фактически отработанные часы оплату как минимум в двойном размере, либо получить отгулы, — заключает эксперт.

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