Cколько компания должна заплатить сотрудникам, если они работают в праздники?

В мае россиян ждут длинные выходные. Татьяна Нечаева, юрист сервиса по поиску вакансий hh.ru, эксперт по трудовому праву, рассказала, какая компенсация положена сотрудникам, если их будут привлекать к работе в выходные и праздничные дни.
Прежде всего нужно разобраться с днями, которые установлены для отдыха. Ведь от того, является день нерабочим выходным днем или праздничным, будет зависеть то, как оплачивать это время.
Работающие по пятидневке будут отдыхать:
- 30.04 — суббота (выходной)
- 01.05 — Праздник весны и труда (праздничный день)
- 02.05 — перенос с 01.05. (выходной)
- 03.05 — перенос с 01.01. (выходной)
- 7.05, 08.05 — суббота и воскресенье, обычные выходные
- 09.05 — День Победы (праздничный)
- 10.05 — перенос с 02.01(выходной)
Работающие по шестидневке:
- 01.05 — Праздник весны и труда (праздничный день)
- 02.05 — перенос с 01.05 (выходной)
- 08.05 — воскресенье (выходной)
- 09.05 — День Победы (праздничный)
- 10.05 — перенос с 02.01 (выходной)
- В праздничные дни – отдыхают, они общие для всех.
Выходные устанавливаются графиком сменности, поэтому указанные выше выходные дни могут быть для них рабочими без дополнительных оплат.
Есть отдельные работы, которые требуют постоянного присутствия работников на рабочем месте (неотложные, непрерывного цикла, связанные с обслуживанием населения) и там действуют отдельные правила.
Особенности привлечения в выходные и нерабочие дни могут быть установлены и коллективным договором. В ряде случаев при наличии профсоюза, привлечение работников в нерабочие дни нужно будет согласовать и с ним.
Важно! Запрещено привлекать к работе в выходные дни и праздничные беременных женщин, лиц до 18 лет.