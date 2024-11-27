Что в жизни было привычным 15 лет назад, но сейчас у многих вызывает трудности

Пользователи Reddit активно обсуждают тему о том, что было привычным в жизни человека всего 15 лет назад, но сейчас у многих молодых людей вызывает затруднения и сбивает их с толку.

Один из пользователей отмечает, что многие комментаторы не понимают, что 15 лет назад был 2009 год, а не 1985-й. Тем не менее, некоторые ответы заслуживают внимания.

Например, по мнению одного из пользователей, многие выпускники или студенты колледжей понятия не имеют, как работает файловая система.

— Из-за облачных хранилищ старшеклассники не понимают, как устроена организация файлов/папок/именование, что приводит к проблемам с поиском нужного файла на компьютере (на телефонах/планшетах файлы просто вываливаются на вас).

У нас были специальные папки для их курсовых работ по GCSE, и мы тратили уйму времени на объяснения, как сохранять в определённом месте, а через семестр слышали: «Моя работа исчезла», и искали её в личных документах, — пишет Best_Needleworker530.

Более серьёзную тему поднимает Carinne89:

Я думаю, что просто становлюсь ворчливой старухой, но социальная сознательность. Например, перекрывают весь тротуар, разговаривают по громкой связи в общественных местах и тому подобное. Это всегда было проблемой, но я чувствую, что пандемия остановила развитие целого поколения в социальном плане, и они просто не замечают, как влияют на других в любом пространстве. Это ужасно раздражает, если честно.

Manonono_ делится воспоминаниями из детства: чтобы узнать, дома ли друзья и позвать их гулять, нужно было позвонить в дверь дома.

Пользователь unlessyoumeantit вспоминает, что раньше у людей были специальные устройства для прослушивания музыки: iPod, Walkman и т. д.