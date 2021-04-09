Что произошло в этот день, 9 апреля?

В этот день, 9 апреля, родились Хью Хефнер, Лейтон Мистер и Кристен Стюарт.

Хью Хефнер

Хью Хефнер родился в 1926 году в Чикаго.

Идея для журнала «Playboy» появилась еще в студенческие годы. Именно тогда он увлекся издательским делом. Сначала Хефнер работал редактором журнала Shaft, после — в рекламном отделе Esquire. Однако оттуда он ушел из-за отказа в повышении зарплаты. После мужчина начал собирать деньги для создания собственного журнала.

Он заработал $600 на кредитовании, занял $8000 у инвесторов, а также $1000 у собственной матери и начал работу. Сначала он хотел назвать журнал по-другому, однако побоялся сравнения с другим изданием с похожим названием. В декабре 1953 года выше первый выпуск журнала Playboy. На обложке была Мэрилин Монро. За первую неделю было продано 3/4 тиража в 70 000 экземпляров.

Так и начиналась сексуальная революция.

Лейтон Мистер

Лейтон Мистер родилась в 1986 году в Техасе.

Родители популярной актрисы занимались контрабандой марихуаны. После того, как мать Лейтон забеременела, ее осудили на 10 лет. Актриса родилась в больнице, куда доставили ее мать во время схваток. До освобождения родительница девочка жила с бабушкой.

Когда Лейтон Мистер было 11 лет, она переехала в Нью-Йорк, где стала работать моделью. Огромную популярность ей принес молодежный сериал «Сплетница».

Кристен Стюарт

Кристен Стюарт родилась в 1990 году в Лос-Анджелесе.

Родители популярной актрисы были тесно связаны с кинематографом. Отец и мать Стюарт работали режиссерами и сценаристами некоторых шоу.

Агент заметил девушку, когда та играла в рождественской школьной постановке. Родителей ей удалось уговорить лишь к 8 годам. Тогда она и начала ходить на многочисленные прослушивания.

Большую популярность скандальной актрисе принес фильм «Сумерки». В общей сложности Кристен снялась в более 40 картинах.