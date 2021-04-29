Что произошло в этот день, 29 апреля?

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В этот день, 29 апреля, родились Ума Турман и Кэтрин Лэнгфорд…

Ума Турман

Популярная американская актриса родилась 29 апреля 1970 года в Бостоне. Ее отец был профессором Колумбийского университета по восточным религиям, а мать — баронессой, известной моделью и психотерапевтом. У Умы Турман необычные корни — ее отец был немцем, а мать — шведкой.

В раннем возрасте Ума Турман поехала в Нью-Йорк, где работала посудомойкой и пыталась пробиться в фотомодели. В 1990 году на экраны вышел откровенный фильм «Генри и Джун». Благодаря этой картине женщину заметил известный режиссер Квентин Тарантино и пригласил ее в «Криминальное чтиво».

Благодаря роли в культовой картине Уму Турман впервые номинировали на «Оскар», а в 2006 году она уже получила орден Искусств и литературы. Среди других известных картин женщины — «Убить Билла».

Кэтрин Лэнгфорд

Актриса родилась 29 апреля 1996 года в Австралии. В средней школе девочка занималась спортом, а в старшей увлеклась музыкой и актерским мастерством. У Кэтрин есть младшая сестра — Джозефин. Она также является актрисой, которая уже успела сыграть в популярном фильме «После».

После окончания школы девушка наняла агента и начала ходить на прослушивания. Снявшись в нескольких независимых фильмах, она попала на прослушивание сериала «13 причин почему». В результате девушку взяли на главную роль известного подросткового сериала. За эту роль она даже получила номинацию на премию «Золотой глобус».

За свою недолгую карьеру Лэнгфорд успела сняться в еще двух популярных фильма — «С любовью, Саймон» и «Достать ножи».

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