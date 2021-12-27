До Нового года осталось совсем немного, но это не повод совсем забывать о делах. РИА «7 новостей» и рязанское отделение Банка России составили новогодний финансовый чек-лист. В нем пять пунктов, которые точно пригодятся в 2022, а выполнить их вы успеете еще до боя курантов.

Поставить финансовую цель

Разбирая подарки, есть риск разочароваться: намекали жене на новую лодку, а она опять купила носки. Или муж вместо кольца под елку положил перевязанную бантом сковороду. Не подавайте в суд на Деда Мороза, что он не исполнил желание, лучше станьте таким волшебником для самого себя. Сформулируйте финансовую цель. Она должна быть конкретной, реалистичной и с четким сроком выполнения – до следующего Нового года. Для достижения цели нужно составить финансовый план, где будут прописаны ваши доходы, расходы и конкретные шаги. День рождения? Можно попросить коллег не покупать подарок или сертификат, а отдать деньги. Давно прошли кондитерские курсы? Пропишите 5 обязательных тортов, которые нужно продать. Часто ходите в театр? Возможно, абонемент будет выгоднее, чем множество разовых билетов. В течение года сверяйте, сколько осталось до цели.

Начать формирование подушки безопасности

Запасаться тканью и нитками не нужно: при формировании финансовой подушки безопасности зашивать банкноты в наволочку не потребуется. Нужно заглянуть в список своих доходов (вы же составили его при определении цели?) и понять, сколько вы сможете безболезненно откладывать. Этот запас, который еще наши бабушки и дедушки рекомендовали создать на «черный день», очень пригодится, если вдруг случится длительная болезнь или увольнение, когда привычный уровень доходов снизится. Главное здесь не сумма, а регулярность. Если подошел срок пополнения кубышки, нельзя говорить себе: «Сейчас куплю новый свитер, а в следующем месяце положу двойную норму». Каждый проходил это с занятиями спортом и знает, что чаще всего это приводит к отказу от тренировок. Положите хотя бы малую часть, это будет еще одним перышком в подушке безопасности. А чтобы сбережения не съела инфляция, не храните их под подушкой, а выберете какой-то финансовый продукт, например, вклад или накопительный счет.

Проверить кредитную историю

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«Вот как позвонят, как скажут, что на тебе сто тысяч мильонов кредитов, а ты и знать не будешь»! Чтобы это осталось страшилкой, как черная рука в черной комнате, достаточно вовремя проверять свою кредитную историю, тем более два раза в год это можно сделать совершенно бесплатно. В кредитной истории будет вся информация: какие кредиты и займы вы брали, где выступали поручителем, как возвращали долг. Это пригодится и в том случае, если вы захотите получить заемные средства в новом году, ведь люди встречают по одежке, а банки – по этому досье заёмщика. Кредитная история хранится в одном или нескольких бюро кредитных историй. В каком именно, можно узнать, отправив запрос в Банк России. Самый простой способ – через портал «Госуслуги».

Сменить пароли/пин-коды

Один пароль во всех сервисах и социальных сетях, который вы к тому же не меняли несколько лет? Постоянство – хорошее качество, но не когда речь идет о безопасности. В этом случае если в одном месте злоумышленникам удастся получить ключ к вашему цифровому портрету, то и до остальных он легко доберется. Не редки ситуации, когда человек сам сообщает кому-то заветную комбинацию букв или цифр, например, нужно что-то срочно найти в почте, а доступа к интернету нет, или отдает карту товарищу, чтобы тот снял деньги в банкомате (что запрещено!). Специалисты рекомендуют менять пароли и коды хотя бы раз в год. Главное, чтобы вы не меняли qwerty на 12345. Придумайте сложное сочетание и никому его не сообщайте.

Изучить рынок

Перед Новым годом многие любят своеобразную игру «Найди отличие»: сравнивают товары и цены на них. Так почему бы не добавить сюда финансовые услуги, тем более по ним тоже бывают акции? Один банк предложит карту с повышенным кешбэком, другой – льготные условия по вкладу или кредиту, а страховая компания может выставить на рынок выгодное предложение по ДМС для всей семьи. Изучите предложения, чтобы понять, какие из них отвечают вашим запросам. Тем более сейчас можно воспользоваться услугами даже тех финансовых организаций, которые не работают в Рязанской области. Проект Банка России «Маркетплейс» позволяет заключить договор, даже если вторая сторона – во Владивостоке.