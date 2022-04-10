Что нельзя делать в лесу

5 апреля вступил в силу закон, согласно которому того, по чьей вине возник лесной пожар, можно привлечь к уголовной ответственности. Правда, для этого специалисты должны доказать, что ущерб от огня оказался значительным. Помимо противопожарных требований, есть и другие, которые необходимо исполнять, отправляясь в лес. Иначе можно не только получить крупный штраф, но и оказаться на скамье подсудимых.

Какое наказание грозит за нарушение пожарной безопасности в лесу?

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Вступившие в силу поправки разграничили случаи, когда виновник лесного пожара может отделаться административным штрафом, а когда – уголовным наказанием. Так, разбирательства по уголовной статье предусмотрены в случае, если неосторожное обращение с огнём привело к ущербу на сумму более 10 тысяч рублей. Предполагается, что это пожар, охвативший площадь 6-8 га. За подобное нарушение суд может назначить следующие наказания:

штраф 300-500 тысяч рублей;

обязательные работы до 480 часов;

исправительные работы до двух лет;

принудительные работы до четырёх лет;

лишение свободы до четырёх лет.

Если ущерб от пожара будет не столь масштабный, нарушителя ждёт административный штраф размером 5 тысяч рублей.

Как пояснил «Парламентской газете» член комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Максим Иванов, новая редакция закона внесла чёткий порядок, разграничивающий деяния по масштабу их ущерба.

— Органы, расследующие подобные инциденты, могли привлекать к уголовной ответственности людей, виновных в возникновении пожара, независимо от размера нанесенного ущерба. То есть человек мог нести уголовную ответственность, даже если ущерб от пожара составил тысячу рублей. Или, условно говоря, один рубль. Наказание не совсем адекватное совершенному деянию.

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Нарушение правил пожарной безопасности без последующего загорания также карается. Нарушителей ждёт административный штраф, его размер варьируется от 1 до 3 тысяч рублей. Если во время совершения противоправного деяния в регионе объявлен особый противопожарный режим, штраф увеличивается до 4-5 тысяч рублей.

Штраф грозит и тем, кто «попался» на выжигании сухой травы недалеко от леса. Его размер – 3-4 тысяч рублей.

По правилам пожарной безопасности в лесах запрещается разводить костры и ставить мангалы в молодых хвойных лесах, на торфяниках, в местах с подсохшей травой и под кронами деревьев. Запрет начинается действовать с того момента, как сошёл снег, и продолжает действовать до первых осенних дождей.

Разводить огонь можно только на специальных площадках, отделённых от деревьев полосой очищенной до минерального слоя почвы шириной не меньше половины метра. Ни в коем случае нельзя бросать на лесные тропинки горящие спички и окурки. Запрет распространяется даже на стекло, ведь оно из-за преломления света может стать причиной возгорания.

Важно, что административное наказание накладывается только в случае неосторожного обращения с огнём. Если специалисты расценивают действия нарушителя как умышленный поджог, стоит готовиться к более серьёзному наказанию. Суд может назначить:

штраф до 1 млн руб;

лишение свободы до 8 лет.

Могут ли наказать за сбор грибов и ягод?

Всем, кто любит ходить в лес за ягодами и грибами, важно помнить о наказании, которое грозит за сбор дикоросов. Если были сорваны и уничтожены занесённые в Красную книгу растения (например, подснежники и женьшень), может быть наложен штраф от 2,5 до 5 тысяч рублей. Также не стоит забывать, что для каждого региона действуют свои Красные книги.

Посетителям заповедников стоит помнить, что там нельзя собирать грибы, ягоды, орехи, семена, цветы и лекарственные растения. Существует запрет на рубку деревьев, ловлю рыбы, охоту. За нарушение правил поведения в заповедных зонах следует санкция в виде штрафа размером в 3-4 тысяч рублей. А ещё придётся возместить нанесённый ущерб. Кстати, если он окажется значительным, нарушителю придётся ответить по уголовной статье. А она подразумевает наказание в виде исправительных работ до двух лет.

Как могут наказать за незаконную рубку деревьев?

Отдельное внимание важно акцентировать на незаконной вырубке деревьев. Самовольная заготовка древесины на дрова подразумевает штраф от 3 до 4 тысяч рублей. Если в рубке была задействована спецтехника, штраф вырастет до 4-5 тысяч рублей. Правоохранители вправе конфисковать у нарушителей технику, которую использовали для незаконной заготовки.

Если ущерб от незаконной рубки превысит 5 тысяч рублей, штраф резко возрастет до 500 тысяч рублей. Также нарушителя могут лишить свободы до двух лет.

Отметим, что, согласно Лесному кодексу, граждане имеют право заготовить древесину на дрова или для строительства только после заключения соответствующего договора купли-продажи с лесничествами.