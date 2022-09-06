Что нельзя делать в кризис?

В кризис важно сохранить средства. А что нельзя делать с деньгами в кризис, рассказывают эксперты Центра финансовой экспертизы Роскачества.

Инвестировать последнее

В кризис важно не совершать необдуманных инвестиций. И тем более, не инвестируйте все средства в одно место. Для начала проверьте свои резервы, подсчитайте доходы, расходы, свободные средства. Если они остались, они могут послужить хорошей подушкой безопасности в случае чрезвычайных ситуаций. Вкладывать их куда-то на очередном пике кризиса может быть худшим способом потратить деньги. Стоимость ценных бумаг, недвижимости, иностранной валюты может подскочить, а потом, когда ситуация стабилизируется, упасть. Вы же, купив их на пике кризиса, получите только убытки. К тому же, ликвидность у активов разная, и в момент, когда вам могут понадобиться деньги, вы не сможете быстро и выгодно эти активы продать.

Брать кредиты и оформлять кредитные карты

В кризис условия по кредитам и картам могут быть самыми невыгодными. Траты, наоборот, стоит сократить, а не покупать что-то на «чужие» деньги. Любой кредит создает дополнительные риски. Если вы останетесь без доходов, но с кредитом, то это может лишь усугубить ваше финансовое положение.

Скупать ненужные товары про запас

Весной этого года люди скупали гречку, сахар, смартфоны и ноутбуки, поддавшись панике. Тем самым, были израсходованы важные финансовые запасы, которые могли создать хорошую подушку безопасности. Когда пик ажиотажа прошел, все товары вернулись на полки по ценам гораздо ниже пиковых. Тем самым, покупатели закупались ненужными товарами в убыток. Продукты, купленные впрок, могут испортиться, а техника рискует так и остаться неиспользованной. Выгодно сбыть ее при нормализации цен уже проблематично.

Совершать крупные покупки

Покупка квартиры, дома или автомобиля может показаться хорошим вложением, но у нее есть обратная сторона. Все свои запасы вы тратите на что-то крупное. Покупку всегда можно отложить, посмотрев на реакцию рынка. Вам может понадобиться подушка безопасности, а при покупке, например, квартиры, ваши деньги надолго оказываются заморожены. После того, как кризис пройдет, вы вряд ли продадите ее дороже, но при этом такие покупки всегда связаны с дополнительными тратами на налоги и обслуживание.

Не пересмотреть свои траты и привычки

Возможно, у вас есть подписки на сервисы, которыми вы почти не пользуетесь, расходы на товары, которые вам на самом деле не нужны, но вы привыкли к ним и совершаете оплату на автомате. Самое время подумать, а стоит ли обновлять смартфон каждые три месяца или покупать продукты элитных брендов, которые легко заменяется на аналогичные, но дешевле. Это не значит, что стоит экономить на всем и переходить на хлеб и воду. Но от каких-то расходов, которые не изменят вашу жизнь, всегда можно оказаться.

Паниковать и действовать необдуманно

Не стоит судорожно скупать валюту, золотые слитки, акции, если вы видите скачки стоимости в курсе, на фондовых биржах. Как правило, к этому времени момент уже упущен, и вы только понесете дополнительные расходы, покупая доллары или другие активы на пике их стоимости. Тем более, в такие моменты неопределенности не стоит прислушиваться к «гуру», которые якобы знают, что будет с биржей завтра или послезавтра. Лучше занять выжидательную позицию и внимательно следить за ситуацией.