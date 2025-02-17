Что нельзя делать 18 февраля: приметы, запреты и история дня

18 февраля богато на события и традиции. Этот день переплетает древние славянские обычаи, почитание христианской святой и важные вехи в истории России и мировой науки.

Агафья Коровница, Голодуха

День, названный в честь святой Агафии — христианской мученицы 3 века, имеет интересную историю. По преданию, она является уроженкой Сицилии из состоятельной семьи. Когда Агата в молодости отвергла домогательства префекта города, тот, используя антихристианские законы, начал оказывать на неё давление. Несмотря на жестокие пытки, она осталась верна своей вере и моральным убеждениям.

На Руси святую почитали как защитницу домашнего скота. Чтобы уберечь коров от болезней, крестьяне в этот день очищали хлев старыми лаптями, смазанными дегтем, полагая, что такая процедура оберегает животных от гибели. Кроме того, прибегали и к другим ритуалам, например, привязывали хлеб к рогам коров или обрабатывали землю сохой, запряженной вдовой — считали, что такой след не может пересечь нечистая сила.

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Опасения по поводу гибели коров не были беспочвенны, так как к Агафьиному дню обычно истощались запасы сена, и в хлевах начинался голод. Поэтому коровы, нуждающиеся в корме, страдали в первую очередь. С этим днем связано множество пословиц о коровах, подчеркивающих важность заботы о них.

Что нельзя делать 18 февраля

Проводить свадьбу.

Глядеть в окна после наступления темноты.

Делиться своими сновидениями.

Отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается.

Плохо обращаться с животными.

Молодым людям и девушкам, которые не состоят в браке, запрещено стричь волосы.

Приметы на 18 февраля

Если лес выглядит темным — ожидается потепление.

Если на Агафью мороз, лето будет сухим и жарким.

Когда вода в реках поднимается — стоит ждать оттепели.

Если птицы стучат в окно — это к плохим известиям.

День батарейки

День батарейки отмечается в память о дне рождения итальянского физика, химика и физиолога Алессандро Вольта (1745-1827). Среди его достижений значится создание первого гальванического элемента, ставшего предшественником современных батареек.

День транспортной полиции России

День транспортной полиции России — это неофициальный профессиональный праздник работников подразделений Министерства внутренних дел Российской Федерации, которые занимаются поддержанием порядка на транспорте.

В этот день, в 1919 году, Всероссийский центральный исполнительный комитет издал декрет «Об организации железнодорожной милиции и железнодорожной охраны» и утвердил «Положение о рабоче-крестьянской железнодорожной милиции».

Истоки транспортной милиции в нашей стране восходят к началу XIX века, когда император Александр I учредил Дирекцию водных и сухопутных коммуникаций, в рамках которой возникли полицейские команды. Позже была сформирована железнодорожная жандармерия.

Декрет 1919 года положил начало системе охраны, обеспечивающей порядок и безопасность для пассажиров и сохранность грузов на железнодорожном и морском транспорте. В 1971 году были созданы подразделения милиции для воздушного транспорта.

В наши дни основными задачами Главного управления на транспорте МВД остаются вопросы безопасности пассажирских и грузовых перевозок на всех видах транспорта: железнодорожном, воздушном, морском и речном.

День продовольственной и вещевой службы Вооруженных сил Российской Федерации

18 февраля 1700 года Петр I издал указ о создании в военном ведомстве должности «генерал-провианта». Первым кто занял этот пост, стал окольничий Семён Языков, которому было поручено «…вести учет всех хлебных запасов для обеспечения ратных людей, а также их сбор и распределение в Москве и других городах…».

С тех пор продовольственная и вещевая служба прошла значительный путь за более чем три века, охватывая все войны и конфликты, в которых принимали участие вооруженные силы России. Эта служба продолжает свою работу в современных Вооруженных Силах страны, успешно справляясь с трудными и ответственными задачами по организации качественного и полноценного питания, а также вещевого обеспечения для всех российских военнослужащих.

В 1930 году была открыта планета Плутон

В 1930 году была открыта планета Плутон. Её существование предсказал французский математик Урбен Леверье в середине XIX века, занимавшийся небесной механикой. Первые поиски этой планеты начал американский астроном Персивал Ловелл, однако после его смерти интерес к ней угас. В конце 1920-х годов молодой астроном Клайд Уильям Томбо возобновил поиски, которые заняли почти год.

Имя для новой планеты предложила одиннадцатилетняя школьница из Оксфорда, Венеция Берни.

В мае 1930 года Плутон получил статус планеты от Международного астрономического союза. Тем не менее, с течением времени этот статус оказался под сомнением, и в августе 2006 года Плутон был переименован в карликовую планету.

В 1911 году впервые была осуществлена доставка почты самолетом

В 1911 году произошло первое авиационное почтовое сообщение. Во время Индийской промышленной и сельскохозяйственной выставки пилот Анри Пике доставил более 6,5 тысяч писем и 250 открыток из Аллахабада в Нейни, расположенный в 13 километрах от выставки.

Доставленные письма были запечатаны специальным ярко-пурпурным штампом, на котором изображался силуэт биплана над азиатскими горами с текстом «First Aerial Post, U.P. Exhibition Allahabad 1911» («Первая воздушная почта, выставка С. П. Аллахабад 1911»).

Сумма, полученная за почтовые услуги, была перечислена на обеспечение английских студентов в гостинице «Оксфорд и Кембридж».