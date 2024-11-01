Что нас ждёт на подходе и в День Народного единства? Сплошь и рядом праздник! Афиша мероприятий Рязани на 2-4 ноября

На сей раз выходные дни в Рязанской области, несмотря на первые заморозки, будут пронизаны теплом предвкушения грядущего праздника Дня Народного единства! Ожидается множество концертных программ! Рассказываем, где и когда…

2 ноября, суббота

– «Встречаем День Народного единства» (0+), Лесопарк – в 15:00. «Творческая мастерская» всем известного Лесопарка будет ждать желающих поучаствовать в мастер-классе, посвященном приближающемуся празднику, в рамках которого будут изготавливаться поделки в оттенках нашего государственного флага.

– «Оркестр CAGMO. Людовико Эйнауди. Концерт при свечах» (6+), МКЦ – с 18:00 в стенах Муниципального Культурного Центра будут звучать прекрасные мелодии самого востребованного композитора современности в уникальных аранжировках и теплой, одновременно уютной и волнующей атмосфере. Программа уникальна тем, что многие композиции, изначально предназначенные только для фортепиано, прозвучат в оркестровом формате впервые!

3 ноября, воскресенье

– Концерт «Единством мы сильны»(0+), ДК «Приокский» – в рамках «Ночи искусств» в 16:00 откроется праздничная программа с выступлениями: народных любительских художественных коллективов Рязанской области Мужского камерного хора «Любомир» и Женского академического хора «Ретро», песенно-инструментального ансамбля «Отрада», ансамбля народной песни «Рушники», ансамбля народного танца «Лель», Александра Фирсова и Юрия Баранова, клуба эстрадной музыки, а также приглашенных артистов из Рязанской общественной организации «Союз армян России». Вход свободный.

– Концерт «Матушка земля» (6+), КДЦ «Октябрь» – Рязанский молодежный хор исполнит чарующие патриотические песни под руководством дирижера – лауреата Международных и Всероссийских конкурсов Константина Михайлова, начнется торжество в 18:30.

Наконец, самое масштабное событие состоится во всероссийский, праздничный выходной!

4 ноября, понедельник

Культурная программа «Россия объединяет», МКЦ – акция «Ночь искусств» (6+) развернется в Муниципальном культурном центре во всей красе и масштабе. В 16.00 в выставочном зале состоится концерт «Русская земля» театра народной песни «Узорочье», его тематическая направленность – исторические события нашей страны. В 17.00 уже в зале танцевальном салон исторического и бального танца «Возрождение» выступит с программой «Вместе мы – Россия», призванной удивить гостей исполнением старинных танцев.

Ну и конечно же, в 18.00 в арт-холле «Фонтан» отгремит концерт группы «Филинз» – «Лучшее из «ЕсенинJazz» (6+). Не только зажигательную музыку любимых артистов, но и увлекательные путевые истории услышат зрители в рамках презентации нового альбома после большого российского тура коллектива.

Отпразднуйте День Народного единства вместе и на славу!