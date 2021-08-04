Что можно, а что нельзя делать 5 августа

- Advertisement -

5 августа рекомендуется встать с утренней зарей. К то рано встаёт — тому Бог подаёт, сказано точно про этот день. Работа принесёт большие перспективы.

5 августа нельзя жадничать. В противном случае можно остаться нищим.

Молодым людям не рекомендуется в этот день ходить в лес. Наши предки считали, что юношам могут встретится русалки, которые ловили хлопцев в свои сети.

А вот девушкам, наоборот, надо собираться в лес и собирать малину. В этот день она обладает сверхполезными свойствами. Наши предки верили, что если 5 августа съесть пирожок с малиной, то обязательно повезёт в любви.

Также особенно полезной ягодой, сорванной 5 августа, считалась калина. Но есть её сегодня нельзя.А вот использовать в приготовлении полезных настоек необходимо.