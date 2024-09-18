Что известно о массовой атаке беспилотников на Тверскую область

Ночью в среду город Торопец Тверской области подвергся массовой атаке украинских беспилотников, сообщило РИА Новости.

По данным агентства, российские средства ПВО продолжают отражать нападение противника. Очевидцы рассказывали о звуках, похожие на взрывы. Местные власти сообщили о пожаре после падения обломков БПЛА.

В итоге было принято решение о частичной эвакуации населения из города. Для этого ля подготовили автобусы, людей вывозят в Западную Двину. По вопросам эвакуации открыта горячая линия.

«В Торопце Тверской области идет процесс тушения пожара на месте падения обломков БПЛА», – уточнили в региональном правительстве.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя подчеркнул, что держит ситуацию на контроле.