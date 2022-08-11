Что делать, если вы стали «двойником» должника

Прокуратура Брянской области ответила на вопрос: что делать, если вы являетесь «двойником» лица-должника по исполнительному производству?

Нередко в органы прокуратуры поступают обращения граждан, которые являются «двойниками» лиц-должников по исполнительным производствам, в связи с чем судебные приставы-исполнители неправомерно взыскивают с них денежные средства.

Действительно, все чаще стали встречаться случаи неверной идентификации личности должников. В случае совпадения данных о личности (фамилии, имени, отчества, даты рождения) судебному приставу в автоматическом режиме выдаётся имеющаяся информация о лице, вне зависимости от совпадения иных персональных данных (ИНН, СНИЛС и др.). Указанный механизм получения информации о должнике может привести к ошибочной идентификации в качестве должника лица, фактически таковым не являющимся.

Что в такой ситуации делать «двойнику»? Как себя обезопасить? Первым делом гражданину необходимо проверить себя на наличие либо отсутствие задолженности в сервисе «Банк данных исполнительных производств», который расположен на официальном сайте ФССП России https://fssp.gov.ru/, где также можно получить сведения о подразделении службы судебных приставов, фамилии, имени, отчестве, телефоне должностного лица, возбудившего исполнительное производство.

В случае обнаружения соответствующих сведений о себе необходимо явиться на приём к судебному приставу-исполнителю, возбудившему исполнительное производство, с заявлением об ошибочной идентификации гражданина как должника по исполнительному производству, представив документы, позволяющие точно идентифицировать свою личность (паспорт, СНИЛС, ИНН и др.).

Также решить вопрос можно с помощью отдельного вида обращений, созданном в сервисе «Интернет-приёмная» официального сайта Федеральной службы судебных приставов России, для этого гражданину необходимо перейти по ссылке https://fssp.gov.ru/form, и заполнить специальную форму. Обратите внимание, что в качестве темы обращения необходимо выбрать графу: «Я двойник!».

После получения обращения, сотрудники территориального органа ФССП России запросят у заявителя документы, позволяющие однозначно идентифицировать его личность. На основании представленных документов, подтверждающих ошибочную идентификацию гражданина, ранее наложенные на гражданина ограничения незамедлительно отменяются.