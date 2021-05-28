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Пятница, 28 мая, 2021
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Члены Общественной палаты Рязани обсудили вопросы организации летнего отдыха детей

7info
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Состоялось заседание Комиссии по вопросам образования и культуры Общественной палаты города Рязани. Об этом сообщила пресс-служба Рязанской гордумы. 

По инициативе председателя Комиссии, Народного учителя РФ Екатерины Филипповой был поднят вопрос об организации летнего отдыха детей. Члены Комиссии совместно с заместителем начальника городского управления образования Натальей Смирновой обсудили подготовку материально-технической базы,  работу летних лагерей в условиях ковидных ограничений и обеспечение безопасности детей. 

Члены Общественной палаты внесли ряд предложений, касающихся организации летнего отдыха. Также на заседании комиссии обсудили формирование условий для полноценного отдыха детей и подростков в каникулярное время на территории города Рязани. 

Участники обсуждения высоко оценили создание образовательного центра – детского автогородка в ЦПКиО. Подобные площадки в своё время были оборудованы рядом с несколькими школами города, теперь создана общегородская образовательная среда, сформирована инфраструктура для целенаправленного образовательного процесса, связанного с одним из важных направлений обеспечения безопасности детей.

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