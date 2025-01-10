Число родившихся в Рязанской области продолжает снижаться, но меньше, чем ранее

В 2024 году в Рязанской области зарегистрировали 6427 рождений. Предварительные статистические данные сообщила руководитель регионального управления ЗАГС Елена Сорокина.

По сравнению с 2023 годом, когда было зарегистрировано 6605 рождений, снижение составило 2,7%. При этом, по словам Сорокиной, темпы снижения рождаемости замедлились.

Для сравнения:

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В 2020 году снижение составило 5,9%,

В 2021 году — 8,1%,

В 2022 году — 13,1%,

В 2023 году — почти 6%,

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В 2024 году — 2,7%.

Это говорит о постепенном уменьшении темпов снижения рождаемости.

Средний возраст отцов остался практически на прежнем уровне, в то время как возраст матерей незначительно увеличился — всего на несколько сотых долей года.

Что касается пола новорождённых, то в 2024 году девочек родилось больше, чем в 2023 году, как в абсолютных цифрах, так и в процентном соотношении. Мальчиков по-прежнему рождается больше, чем девочек, как в 2023, так и в 2024 году.