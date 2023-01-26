Число пользователей личного кабинета «Газпром межрегионгаз Рязань» в Рязанской области за 2022 год выросло в 4 раза

Почти 136 тысяч рязанцев оплачивают газ в «Личном кабинете абонента» (ЛКА). За 2022 год количество пользователей онлайн-сервиса в регионе выросло в 4 раза. За 12 месяцев через ЛКА рязанцы совершили платежи на общую сумму более 328 млн рублей, в 2021 году эта цифра составила 42,4 млн рублей.
Одно из главных преимуществ «Личного кабинета абонента» — возможность быстро и без комиссии оплатить газ и передать показания счётчика. С помощью сервиса можно отследить историю платежей, сформировать квитанцию. Кроме того, в ЛКА можно добавлять несколько лицевых счетов и оплачивать квитанции родственников.
Зарегистрироваться в «Личном кабинете абонента» можно на официальном сайте ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» или установив мобильное приложение «МойГаз».
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