Число погибших в автокатастрофе под Ярославлем выросло до четырёх

Количество жертв ДТП с бензовозом и машиной скорой помощи под Ярославлем увеличилось до четырёх. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.

Автокатастрофа произошла в районе деревни Воробино. Как уточнили в ведомстве, грузовик с горючим врезался в автомобиль скорой помощи, а затем вылетел с дороги и загорелся. Пламя распространилось на ближайшие дома.

Детали произошедшего выясняются.

Ранее сообщалось, что на месте ДТП в Ярославской области загорелись жилые дома на площади 200 квадратных метров.