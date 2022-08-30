Вторник, 30 августа, 2022
Татьяна Проводина

Число погибших в автокатастрофе под Ярославлем выросло до четырёх

Фото из Телеграм канала РИА Новости

Количество жертв ДТП с бензовозом и машиной скорой помощи под Ярославлем увеличилось до четырёх. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.

Автокатастрофа произошла в районе деревни Воробино. Как уточнили в ведомстве, грузовик с горючим врезался в автомобиль скорой помощи, а затем вылетел с дороги и загорелся. Пламя распространилось на ближайшие дома.

Детали произошедшего выясняются.

Ранее сообщалось, что на месте ДТП в Ярославской области загорелись жилые дома на площади 200 квадратных метров.

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