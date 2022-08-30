Вторник, 30 августа, 2022
Татьяна Проводина

В столкновении с бензовозом под Ярославлем погибла бригада скорой помощи

Фото из Телеграм канала РИА Новости

Губернатор Ярославской области сообщил, что погибшие в ДТП с бензовозом под Ярославлем — бригада скорой помощи, которая ехала на вызов.

Как уточняется в Telegram канале РИА Новости, столкнулись бензовоз, легковой автомобиль и скорая. На месте происшествия разлилось топливо, машина скорой помощи загорелась. Огонь перекинулся на жилые дома.

РИА Новости также сообщает, что в Ярославской области после ДТП с бензовозом загорелись два дома, площадь пожара составляет 200 квадратных метров.

По данным МЧС, при столкновении трёх автомобилей погибли три человека.

Источник: РИА Новости
Предыдущая статьяВ Новосибирске сотрудники магазина закрыли ребенка в морозильной камере
spot_img

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2022. Телефон: 4 912 405043. Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7