В столкновении с бензовозом под Ярославлем погибла бригада скорой помощи

Губернатор Ярославской области сообщил, что погибшие в ДТП с бензовозом под Ярославлем — бригада скорой помощи, которая ехала на вызов.

Как уточняется в Telegram канале РИА Новости, столкнулись бензовоз, легковой автомобиль и скорая. На месте происшествия разлилось топливо, машина скорой помощи загорелась. Огонь перекинулся на жилые дома.

РИА Новости также сообщает, что в Ярославской области после ДТП с бензовозом загорелись два дома, площадь пожара составляет 200 квадратных метров.

По данным МЧС, при столкновении трёх автомобилей погибли три человека.