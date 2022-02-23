Число госпитализированных в Рязани беженцев из Донбасса увеличилось до 52

В Рязани по состоянию на 17:00 23 февраля госпитализированы 52 жителя Донбасса, из них 26 детей, сообщает пресс-служба правительства региона.
Ранее число направленных в лечебные учреждения беженцев составляло 27 человек.
Заболевших детей размещают вместе с мамами. Три человека — двое взрослых, ребёнок — госпитализированы не из-за коронавируса.
Всего в пунктах временного размещения Рязанской области находятся 665 человек.
Как отметила руководитель оперативной группы регионального правительства Анна Рослякова, во всех районах области продолжается сбор гуманитарной помощи, на специальный счёт началось перечисление средств.