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Среда, 23 февраля, 2022

Число госпитализированных в Рязани беженцев из Донбасса увеличилось до 52

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Число госпитализированных в Рязани беженцев из Донбасса увеличилось до 52

Александр Ильин
Фото: МЧС России. Главное управление по Рязанской области

В Рязани по состоянию на 17:00 23 февраля госпитализированы 52 жителя Донбасса, из них 26 детей, сообщает пресс-служба правительства региона.

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Ранее число направленных в лечебные учреждения беженцев составляло 27 человек.

Заболевших детей размещают вместе с мамами. Три человека — двое взрослых, ребёнок — госпитализированы не из-за коронавируса.

Всего в пунктах временного размещения Рязанской области находятся 665 человек. 

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Как отметила руководитель оперативной группы регионального правительства Анна Рослякова, во всех районах области продолжается сбор гуманитарной помощи, на специальный счёт началось перечисление средств.

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